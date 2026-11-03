CDMX registra derrama económica estimada de 56 mil millones de pesos en fin de semana de Fórmula 1 y Día de Muertos

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, destacó la actividad turística durante Día de Muertos y Fórmula 1.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que, de acuerdo con estimaciones del Gobierno capitalino, las actividades realizadas del 30 de octubre al 1 de noviembre generaron una derrama económica de 56 mil millones de pesos, impulsada por la Fórmula 1 y las celebraciones de Día de Muertos.

Destacó que la capital vivió un fin de semana de intensa actividad turística, cultural y económica, con una ocupación hotelera promedio del 92 por ciento, que alcanzó el 100 por ciento en zonas como Roma, Condesa y el área del aeropuerto.

Estos resultados reflejan la confianza, la participación social y la capacidad de la Ciudad de México para recibir grandes acontecimientos internacionales, al tiempo que mantiene vivas sus tradiciones y fortalece su economía.

“Somos una ciudad que corre hacia el futuro sin olvidar de dónde venimos”, destacó que las celebraciones de Día de Muertos representan una rebelión amorosa contra el olvido.

Finalmente, aseguró que la Ciudad de México se consolida como un destino turístico internacional, donde la cultura, el deporte y las tradiciones generan prosperidad y oportunidades para cientos de miles de familias.