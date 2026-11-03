IEPS al tabaco dispara mercado negro en México: Uno de cada cuatro cigarros es pirata

En octubre fueron aseguradas 60 toneladas de cigarros apócrifos, maquinaria e insumos para su fabricación en Huixquilucan, Estado de México. (Foto: SSPC)

El incremento “desproporcionado” del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a tabaco provocó el aumento del mercado negro en el país, donde uno de cada cuatro cigarros comercializados son “pirata”, afectando los ingresos del pequeño comercio, donde la venta de estos productos significa hasta un 25 por ciento de sus ingresos.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), mientras una cajetilla legal hoy supera los 100 pesos en establecimientos formales, en el mercado ilegal se pueden conseguir desde los 15 pesos, lo que conlleva una brecha para que el contrabando gane terreno.

“ANPEC no ha sido un espectador de esta problemática, puesto que el pequeño comercio es uno de los afectados, ya que la venta de cigarros significa hasta una cuarta parte de los ingresos por ventas directas e indirectas, además de que es un producto gancho y, al encarecerse, los clientes buscan comprar cigarros piratas debido a su precio, golpeando las ventas de los pequeños comercios”, advirtió Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Rivera explicó que los decomisos realizados en los últimos meses por las autoridades son “una prueba fehaciente” de la magnitud del mercado ilegal.

Aseguramientos de cigarros apócrifos en el país

En agosto pasado, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se aseguraron 52.5 millones de cigarros apócrifos procedentes de Vietnam; mientras que en septiembre, se sumaron otros 8.78 millones en el mismo puerto.

Además, se recuperaron 13 toneladas de tabaco ilegal en operativos realizados en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital; en octubre fueron aseguradas 60 toneladas de cigarros apócrifos, maquinaria e insumos para su fabricación en Huixquilucan, Estado de México; mientras que en la colonia Morelos de la CDMX se decomisaron otras seis toneladas.

“No son cargamentos aislados, sino verdaderas redes de contrabando, producción, importación y distribución que operan a gran escala en el territorio nacional. Hay que decirlo con claridad: si los decomisos son de esta magnitud y aun así el producto ilegal sigue presente en el mercado, es evidente que el fenómeno es mucho mayor y está fuera de control”, alertó.

En ese contexto, la ANPEC recordó que lanzó hace unos meses una campaña nacional contra la venta de cigarro pirata titulada “No vale la pena” para alertar a los comerciantes sobre los riesgos de involucrarse en la venta de estos productos: multas elevadas, clausura definitiva de sus establecimientos e incluso cárcel.