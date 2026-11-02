SRE confirma un mexicano muerto en el choque de dos trenes en España; sería Fernando Calvillo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de un mexicano tras el choque de dos trenes en España. La dependencia no detalló el nombre del connacional fallecido, pero precisó que se trataba de un hombre que estaba desaparecido el día del accidente, por lo que sería Fernando Calvillo, el connacional que vacacionaba en España al momento del accidente.

“Las autoridades españolas confirmaron la identidad de la persona que permanecía desaparecida. La Cancillería mexicana agradece todo el apoyo recibido en los últimos días por parte de las autoridades locales para la búsqueda del connacional”, dice el comunicado de la SRE.

La cancillería reconoció a la Guardia Civil y a las demás autoridades españolas por el trabajo realizado tras el choque de trenes y que permitió la localización e identificación de las personas desaparecidas, incluida la del nacional mexicano.

“La SRE, a través de la Embajada de México en España, ha estado prestando asistencia consular a los familiares que viajaron a ese país, y los está acompañando de forma permanente en las gestiones correspondientes que permitan la repatriación de los restos del connacional”, agrega el documento.

¿Qué sabemos sobre el mexicano desaparecido tras el choque de trenes en España?

Además, la cancillería realiza los trámites necesarios para la repatriación de los restos del mexicano y apoyará con los gastos funerarios, según las decisiones de los familiares.

“La familia solicita transmitir por este conducto su más amplio agradecimiento a todas las instituciones que han participado en la localización de su familiar y que les han prestado asistencia. También agradece a sus amistades y a quienes, incluidos los medios de comunicación, han expresado su solidaridad y apoyo en este duro momento”, finaliza el comunicado.

Familiares del ciudadano mexicano no localizado lo identificaron como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, originario de Aguascalientes, viajaba como turista en el vagón ocho del tren de Renfe que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla.

“No está en la lista de fallecidos aún, sino en la lista de desaparecidos. Tenemos fe”, dijo Alehmi Calvillo, hermana de Fernando, durante una entrevista.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en una de sus conferencias ‘mañaneras’ que se interpuso una denuncia por la desaparición del mexicano.

Un fallo del Centro de Control sería la posible causa del choque de trenes en España

Un fallo en el Centro de Control del operador ferroviario Adif en Atocha centra las investigaciones en torno al accidente en el que un tren de Renfe embistió a otro de Iryo en Urda, que por el momento ha costado la vida a 69 personas y lo convierte en el más grave en la historia de la velocidad alta en España.

La alta velocidad ferroviaria (por encima de los 250 kilómetros por hora) ha sufrido este año los dos únicos accidentes con víctimas mortales de su historia desde que arrancó en 1992, con los 69 fallecidos en el siniestro de Urda y 46 en el de enero pasado en Adamuz.

En el accidente, el error del Centro de Control se produjo después de la caída del sistema de seguridad conocido como LZB, un modelo que solo está instalado en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y que será sustituido por el más moderno y estandarizado en Europa, ERTMS.

*Con información de EFE