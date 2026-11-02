Hackean supermercados de Europa: Le suben temperatura a refrigeradores y pierden millones en comida

Supermercados de distintos países de Europa fueron afectados este lunes 2 de noviembre por presuntos ciberataques que provocaron cambios repentinos en las temperaturas de sus refrigeradores y congeladores.

El hackeo se reportó en Bélgica, Suecia, Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda y Estonia. Ahold Delhaize NV, Carrefour y Spar informaron de problemas con sus refrigeradores y congeladores en tiendas de Bélgica.

Cadenas de supermercados en Suecia, Irlanda y Finlandia también resultaron afectadas, lo que obligó a los establecimientos a desechar alimentos, según portavoces y reportes de medios locales.

Un portavoz del fabricante danés de sistemas de refrigeración Danfoss dijo que los incidentes registrados en Europa involucraron sus productos, al igual que ocurrió en Francia en octubre pasado.

En ese país, alrededor de 700 tiendas fueron afectadas por ciberataques que desactivaron los sistemas de refrigeración y obligaron a los establecimientos a desechar alimentos dañados. Entre las cadenas afectadas estuvieron Intermarché, Coopérative U y Carrefour.

¿Qué sabemos del ciberataque de supermercados de Europa?

Si los incidentes más recientes efectivamente fueron ciberataques, los equipos podrían haber permanecido vulnerables si utilizan software antiguo que ya no puede recibir parches de seguridad.

La cadena neerlandesa Ahold Delhaize confirmó que durante la noche del domingo ocurrió un “incidente informático” en varias de sus tiendas Delhaize en Bélgica, que afectó los sistemas de refrigeración.

Un portavoz de Carrefour Bélgica dijo que 15 de sus 700 establecimientos resultaron afectados. Por su parte, un portavoz de Spar, cadena neerlandesa, señaló que los sistemas de refrigeración de alrededor de cinco de sus tiendas fueron afectados.

En Irlanda, un portavoz de Musgrave Group dijo que un incidente cibernético afectó los sistemas de refrigeración de 13 establecimientos de su cadena SuperValu. Como medida preventiva, los productos refrigerados y congelados de las tiendas afectadas fueron retirados de la venta.

Varios supermercados de las cadenas ICA y Coop en Suecia registraron temperaturas más altas en sus congeladores. En la tienda Ica Kvantum de Sjöbo, la temperatura de los congeladores aumentó a 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit), informó el establecimiento en su página de Facebook, donde añadió que sospechaba de un hackeo.

“Tenemos conocimiento de que un número limitado de tiendas se vio afectado por un incidente durante la noche, que impactó sus sistemas de refrigeración y congeladores”, dijo el lunes un portavoz de ICA Sverige por correo electrónico. Añadió que las tiendas están recibiendo apoyo para gestionar la situación, aunque no confirmó que se tratara de un ciberataque. Coop tiene siete establecimientos afectados, confirmó un portavoz, quien señaló que se trató de un hackeo.

En Finlandia, algunos equipos de refrigeración de varias tiendas pequeñas de la cadena K-food “experimentaron anomalías de temperatura durante la noche”, según Petri Käyhkö, responsable de seguridad corporativa de Kesko Oyj, la segunda mayor cadena de supermercados del país.

Kesko comenzó a investigar la causa después de recibir alertas automáticas y de que el personal llegara a los establecimientos por la mañana, dijo Käyhkö en una respuesta por correo electrónico a preguntas. Señaló que no se descarta un incidente relacionado con tecnologías de la información. No se trata de un fenómeno generalizado, sino que afecta únicamente a un par de tiendas pequeñas cuyos equipos no están incluidos en el alcance de las medidas de protección centralizadas de Kesko, explicó.

En Estonia, la cadena de supermercados Selver experimentó el problema en su única tienda que todavía utiliza un sistema antiguo de control de refrigeración de Danfoss. El problema se solucionó en cuestión de minutos, dijo un portavoz a la cadena local ERR.

El mes pasado, un ciberataque provocó interrupciones del servicio durante varios días y estantes vacíos en tiendas de Ahold Delhaize en Países Bajos. La compañía todavía no ha informado qué causó el problema.

En Estados Unidos, el Pentágono dijo la semana pasada que investigaba las fallas de los congeladores utilizados para almacenar alimentos en varias instalaciones militares.