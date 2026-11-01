Hackeo a Binance: FBI acusa a Corea del Norte por robo de criptomonedas

El FBI afirmó que Corea del Norte fue responsable del robo de más de 6 mil millones de dólares en criptomonedas en un descarado ataque informático contra Binance .

“El FBI, junto con sus socios del Servicio Secreto de Estados Unidos y la División de Investigación Criminal del IRS, ha observado que los actores de TraderTraitor convierten activos robados principalmente en Ethereum”, declaró el FBI el sábado 31 de octubre en un comunicado, refiriéndose al Servicio Secreto de EU y a la división criminal del Servicio de Impuestos Internos. “Se prevé que estos activos sean posteriormente blanqueados mediante su conversión a través de DeFi y servicios de intercambio instantáneo, preparándolos así para etapas posteriores de blanqueo”.

Binance absorbe el robo de criptomonedas y restablece retiros

Anteriormente, Binance anunció que había cubierto aproximadamente el 90 por ciento de los 6 mil 300 millones de dólares y que planeaba restablecer los retiros para este domingo 1 de noviembre, avanzando así en su promesa de reembolsar íntegramente a los clientes.

En una publicación en redes sociales el sábado, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo reiteró que absorberá el impacto total del robo para que los usuarios no sufran pérdidas.

El hackeo de Binance es el mayor en la historia de las criptomonedas, así como uno de los mayores incidentes cibernéticos en general, según los expertos. Causó gran conmoción en el sector, que venía intentando lograr una mayor adopción generalizada.

Los hackers norcoreanos son conocidos por sus ataques contra plataformas de intercambio de criptomonedas. El FBI y expertos en ciberseguridad los han acusado de algunos de los mayores robos de criptomonedas de los últimos años, incluido el ataque a Bybit por valor de mil 500 millones de dólares el año pasado y el robo de aproximadamente 620 millones de dólares en criptomonedas en 2022.

TraderTraitor es una unidad de piratería informática de élite de Corea del Norte a la que el FBI culpó anteriormente del ataque informático a Bybit.

Anteriormente, el presidente Donald Trump había dicho que Estados Unidos estaba investigando si Corea del Norte estuvo involucrada en el ataque a Binance.

“Dicen que lo garantizan o algo así”, declaró Trump a los periodistas el viernes en el Despacho Oval. “Fue un hackeo. Ese es el problema. Ya saben, como antes, cuando firmabas un cheque y lo cobrabas. Son personas diferentes. Ya no se ve el dinero. Así que siempre me ha parecido un poco peligroso”.