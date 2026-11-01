Cambio de horario en México: ¿Adelantar o atrasar el reloj? Qué debes hacer si vives en estos municipios

El cambio de horario aplicará de noviembre hasta marzo del año que viene.

El cambio de horario en México comenzó este domingo 1 de noviembre en varios municipios del país. ¿Ya sabes si te toca y si debes atrasar o adelantar el reloj?

Lo primero que debes saber es que, en este caso, el reloj se atrasa una hora a partir de este día en todos los municipios en los que aplica la medida, con lo que se da paso a lo que antes se conocía como el ‘horario de invierno’.

Aunque el cambio de horario dejó de estar vigente en México en 2022, hubo municipios que sí se quedaron con la medida, esto debido a la relación comercial con Estados Unidos y los beneficios para el comercio.

Sin embargo, en otras regiones que no son el norte del país no aplica.

¿Qué municipios deben hacer el cambio de horario este 1 de noviembre?

Los municipios de la franja fronteriza de México con Estados Unidos son los que deben cumplir con el cambio de horario y retrasar sus relojes una hora.

esta es la lista de municipios donde se hace el cambio de horario:

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Nuevo León: Anáhuac.

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión, Zaragoza.

Chihuahua: Juárez, Janos, Ascensión, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

Cambio de horario en México: ¿Dónde NO aplica?

Aunque el cambio de horario se eliminó en 2022, existen dudas sobre dónde no se mueve el reloj a lo largo del año debido a los municipios fronterizos donde sí lo hacen.

Los 32 estados del país no tienen cambio de horario, esto incluye los municipios de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California que no forman parte de la franja fronteriza.