Cambio de horario en México 2026: ¿Qué municipios deben atrasar el reloj el 1 de noviembre?

El horario estacional se mantiene en algunas zonas de la frontera norte para facilitar las actividades económicas con Estados Unidos.

¡Que no se te pase! El próximo domingo 1 de noviembre de 2026, algunos municipios de la frontera norte de México deberán atrasar sus relojes una hora con motivo del cambio de horario estacional.

Aunque desde 2022 la mayor parte del país dejó de cambiar la hora dos veces al año con la eliminación del horario de verano, esta medida sigue vigente en ciertas localidades fronterizas, donde es importante mantener la misma hora que en algunas ciudades de Estados Unidos.

Pero ¿quiénes tendrán que ajustar sus relojes y quiénes podrán seguir con su rutina habitual? Te contamos qué dice la ley y cuáles son los municipios donde aplica el cambio.

¿Qué municipios deben atrasar su reloj el 1 de noviembre?

De acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, únicamente en la frontera norte se aplicará un horario estacional en los siguientes municipios:

Baja California

En este estado, el ajuste aplica en todos los municipios, incluidos Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

Chihuahua

En esta entidad, los municipios que deberán atrasar el reloj son:

Juárez

Janos

Ascensión

Guadalupe

Práxedis G. Guerrero

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides

Coahuila

En Coahuila, 11 municipios deberán atrasar sus relojes una hora el próximo 1 de noviembre. Estos son:

Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza

Nuevo León

Aquí el ajuste se aplica únicamente en el municipio de Anáhuac.

Tamaulipas

En este estado, los municipios que deberán atrasar sus relojes son:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

¿A qué hora se debe atrasar el reloj el 1 de noviembre?

El ajuste deberá hacerse durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. Cuando el reloj marque las 2:00 horas, deberá atrasarse a la 1:00, por lo que las personas que viven en estos municipios podrán disfrutar de una hora adicional.

Para evitar confusiones, lo más práctico es atrasar una hora los relojes antes de ir a dormir el sábado 31 de octubre. En el caso de los celulares y otros dispositivos electrónicos, el cambio suele realizarse automáticamente, siempre que tengan configurada la zona horaria correcta.

¿En el resto de México también cambia la hora?

No. Si vives fuera de los municipios incluidos en la ley, no tendrás que mover las manecillas del reloj el 1 de noviembre.

Desde 2022, el cambio de horario dejó de aplicarse en la mayor parte de México. Por eso, quienes viven en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz y otros estados mantendrán su horario habitual.

¿Por qué algunos municipios de México todavía cambian de horario?

La razón principal es la relación comercial con Estados Unidos. Mantener horarios similares facilita actividades como el comercio, el transporte y los cruces fronterizos, en los que la diferencia de una hora puede terminar afectando la organización del día.

Este ajuste comienza el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre, con el objetivo de mantener una mayor sincronización con los horarios de Estados Unidos.