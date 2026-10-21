Clima templado en Jalisco: Guadalajara espera una máxima de 31 grados este jueves 22 de octubre

Así está el clima en Guadalajara este jueves 22 de octubre.

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este jueves 22 de octubre será de cielos cubiertos, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan temperaturas mínimas de 15.3°C y máximas que alcanzarán los 31.0°C. La jornada presentará un ambiente templado en la región.

Cielo nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

¿Qué temperaturas tendrá Jalisco este jueves 22 de octubre?

Guadalajara espera temperaturas de 15.3°C a 31.0°C. Sus municipios, como el centro, registrarán hasta 33°C. Zapopan pronostica una mínima de 15.7°C y una máxima de 31.0°C. En sus zonas, las temperaturas llegarán hasta los 33°C.

En San Pedro Tlaquepaque, las temperaturas irán de 15.7°C a 31.0°C. Tonalá registrará una mínima de 16.3°C y una máxima de 31.0°C. Se observa que Tonalá tendrá la temperatura mínima más alta de la Zona Metropolitana de Guadalajara para este día.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Cómo estará el cielo en Jalisco este jueves?

La Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, tendrá cielos cubiertos. Esto significa una constante presencia de nubes durante la mayor parte del día. El viento soplará a una velocidad de 4 km/h en toda la región.

Con cielos cubiertos, no hay alertas de lluvias para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las condiciones se mantendrán estables. La visibilidad será buena. El ambiente general será fresco por la mañana, y templado por la tarde, sin eventos atípicos.

¿Cómo estará el clima en Jalisco este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 23 de octubre: Máxima de 33°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Sábado 24 de octubre: Máxima de 31°C, Mínima de 15°C, Cielo cubierto, viento de 3 km/h.

Domingo 25 de octubre: Máxima de 29°C, Mínima de 16°C, Cielo cubierto, viento de 5 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra un descenso gradual de las temperaturas máximas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las mínimas se mantendrán estables. Se espera un ambiente más fresco, con nubosidad persistente y vientos suaves.

¿Cómo protegerse del clima templado en Jalisco?

Con el clima templado, es crucial mantenerse hidratado. Se recomienda beber agua constantemente. Evite la exposición prolongada al sol, incluso con cielo cubierto, ya que los rayos UV pueden atravesar las nubes. Cuide a niños y adultos mayores.

Para este jueves, se sugiere usar ropa ligera y de colores claros. Considere llevar un suéter delgado para las mañanas frescas. Al salir, no olvide su protector solar. Si planea actividades al aire libre, revise el pronóstico. Organice su jornada.

Fuente: CONAGUA.

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