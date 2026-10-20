Clima en Península de Yucatán: Lluvias y hasta 32°C para el miércoles 21 de octubre

Así estará el clima para Cancún, Mérida y otras zonas de la Península de Yucatán.

La Península de Yucatán tendrá un miércoles 21 de octubre con clima fresco y agradable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas entre 18°C y 32°C. Se esperan lluvias puntuales en Yucatán y Quintana Roo, con oleaje en las costas del Caribe Mexicano debido a un frente frío.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, el pronóstico indica una mínima de 18.7°C y una máxima de 30.7°C. Sus municipios, como los de la capital, variarán entre 19°C y 32°C. El cielo se verá poco nuboso, con un viento suave de 9 km/h, ofreciendo un ambiente cómodo durante el día.

Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, esperan mínimas de 22.3°C y máximas de 29.0°C. Tulum y Playa del Carmen serán más frescas, con mínimas de 19.3°C y máximas de 29.3°C. El viento será ligero a moderado, con cielos mayormente despejados en estas zonas costeras.

¿Habrá lluvias en las ciudades del Caribe Mexicano?

La Península de Yucatán experimentará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Yucatán y Quintana Roo, por el frente frío número 2. Se espera oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintana Roo, y de 1.0 a 2.0 metros en Campeche. Precaución a navegantes.

Las temperaturas más frescas se sentirán en Mérida, mientras que las zonas costeras de Quintana Roo serán más cálidas. La masa de aire polar asociada al frente frío modera las temperaturas y provoca vientos, que bajarán su intensidad durante la noche. Estas condiciones son típicas para la temporada.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Miércoles 21 de octubre : Máxima de 32°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

: Máxima de 32°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h. jueves 22 de octubre : Máxima de 29°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

: Máxima de 29°C, Mínima de 19°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h. viernes 23 de octubre: Máxima de 31°C, Mínima de 18°C, Despejado, viento de 8 km/h.

El pronóstico extendido indica una tendencia a mantener temperaturas agradables en la región. Las mínimas rondarán los 18°C y las máximas no superarán los 32°C. La probabilidad de lluvias disminuirá, dando paso a cielos más despejados hacia el fin de semana. El viento también bajará su intensidad.

¿Cómo protegerse y qué llevar en la Península de Yucatán?

Es importante mantenerse hidratado y usar ropa ligera de colores claros. Para salir, se sugiere vestimenta cómoda y fresca. No es necesario un paraguas en todas las zonas, pero es recomendable tener uno a mano si hay probabilidad de lluvia. Usa protector solar, especialmente en zonas costeras.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil son las fuentes oficiales. Se mantiene vigilancia por el frente frío número 2 y el oleaje en las costas. Las condiciones serán favorables para actividades turísticas, aunque el oleaje podría afectar algunas acuáticas. Consulta los avisos locales antes de salir al mar.

¿Hay alertas oficiales por el clima en la Península?

La calidad del aire en la Península de Yucatán se mantiene en niveles buenos en la mayoría de sus ciudades. No se han reportado alertas por contaminación atmosférica. Las condiciones de viento moderado y ausencia de quema importantes contribuyen a un ambiente respirable y saludable para todos.

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