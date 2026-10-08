Clima en la Península de Yucatán: Mérida se ‘asará’ hasta con 35 grados este viernes 9 de octubre

Así estará el clima en la Península de Yucatán este viernes 9 de octubre.

La Península de Yucatán tendrá un viernes 9 de octubre con clima cálido y cielos mayormente nublados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la Tormenta Tropical Isaias, que generará lluvias intensas en Campeche y Yucatán. Se esperan temperaturas máximas de hasta 35.3°C en Mérida, manteniendo un ambiente cálido en la región.

Vista aérea de la Península de Yucatán. Fuente: Archivo

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, se esperan temperaturas entre 20.7°C y 35.3°C. La capital y sus municipios registrarán máximas de hasta 35°C. Un viento de 7 km/h acompañará el cielo nublado, manteniendo un ambiente caluroso y húmedo, propio de la región.

En Cancún y Chetumal, Quintana Roo, las temperaturas estarán entre 24.7°C y 30.0°C. Ambas ciudades tendrán cielos nublados y vientos de 13 km/h. La humedad será elevada, contribuyendo a una sensación térmica cálida, típica de estas zonas costeras.

¿Lloverá en la Península de Yucatán este viernes?

Tulum, Quintana Roo, espera mínimas de 22.0°C y máximas de 31.7°C. Playa del Carmen registrará temperaturas de 22.7°C a 31.0°C. Ambas ciudades costeras tendrán cielos nublados y probabilidad de lluvias dispersas, debido a la influencia de Isaias.

La Tormenta Tropical Isaias, en el Golfo de México, influirá con lluvias intensas en Campeche y Yucatán. Estas vendrán con descargas eléctricas y vientos fuertes. Se espera oleaje elevado en las costas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones en actividades marítimas.

¿Cómo estará el clima en la Península los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

viernes 9 de octubre: Máxima de 34°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

sábado 10 de octubre: Máxima de 35°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

domingo 11 de octubre: Máxima de 37°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La Península de Yucatán verá un aumento en las temperaturas máximas durante el fin de semana. El domingo 11 de octubre se prevé una máxima de 37°C. Las mínimas serán estables. Los cielos estarán nublados con posibilidad de lluvias, manteniendo un ambiente cálido y húmedo en la región.

¿Cómo protegerse del calor y las lluvias en la Península?

Con las altas temperaturas y humedad, es fundamental mantenerse bien hidratado, bebiendo líquidos constantemente. Evite la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación. Use ropa ligera y clara.

Para enfrentar el clima, se recomienda usar ropa ligera, de colores claros y transpirable. También es aconsejable llevar un paraguas o impermeable por posibles lluvias. Conduzca con precaución, reduciendo la velocidad en carreteras mojadas, para garantizar la seguridad de todos.

Fuente: CONAGUA.

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