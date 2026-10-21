‘Van pa’ dentro’: Envían a cinco a Puente Grande por disturbios en marcha por agua limpia en Guadalajara

Fueron remitidos al complejo carcelario de Puente Grande, cinco hombres detenidos por los disturbios del pasado domingo 18 de octubre en el Centro de Guadalajara luego de la manifestación por agua limpia.

Los señalados son Cristopher Antonio “N”, Giovanny Rubén “N”, Héctor Dante “N”, Pablo Emanuel “N” y Raúl “N”, a quienes se detuvo a bordo de una camioneta con reporte de robo, luego de una persecución que terminó en la Calzada Independencia y Avenida República, en un operativo conjunto de corporaciones estatales y municipales.

¿De qué se les acusa a los encapuchados de la marcha por agua limpia en Guadalajara?

La Fiscalía de Jalisco les atribuye los delitos de daño en las cosas y resistencia de particulares, además de señalarlos del incendio de un pórtico en el Palacio de Justicia, sede del Poder Judicial de Jalisco.

Al remitirlos ante juez de Control y Oralidad les imputó que les señaló la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, y a transcurso de las próximas horas se determinará si existen elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso y fijar las medidas cautelares correspondientes.

Los sujetos circulaban en una camioneta Honda CRV con reporte de robo, en cuyo interior fueron localizados bidones de gasolina; cuentan con antecedentes penales, según información de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

Así mismo se consignó a otro participante de los hechos violentos, dentro de la misma manifestación, quien enfrentará su proceso en libertad, con base en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se le investiga por el delito de lesiones dolosas en contra de un policía estatal al que le habría causado afectación en un hombro.