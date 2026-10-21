Clima en Puebla y Morelos: Día fresco y máxima de 22°C para el jueves 22 de octubre

Para este jueves 22 de octubre, el clima en Puebla y Morelos presentará cielos cubiertos y un ambiente fresco durante la mañana. Esta condición se debe a la interacción del frente frío núm. 2 con una masa de aire polar y canales de baja presión en el centro del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, se anticipa una temperatura mínima de 13.7°C y una máxima de 21.3°C. Para Cholula, los grados variarán entre 13.3°C y 21.0°C. Municipios como Santa Isabel Cholula verán temperaturas de 13°C a 22°C, mientras San Andrés Cholula estará entre 14°C y 23°C.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá la mínima más baja de la región con 12.3°C, alcanzando una máxima de 20.0°C. En comparación, Puebla y Cholula mantendrán grados ligeramente más elevados durante el día, pero todas las ciudades comparten la condición de cielo cubierto.

¿Habrá lluvias en Puebla y Morelos este jueves?

El clima en la región de Puebla y Morelos se caracterizará por un cielo completamente cubierto en sus principales ciudades. El viento en Puebla soplará a 6 km/h, en Cuernavaca a 4 km/h y en Cholula a 5 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

Aunque no se anticipan lluvias intensas directamente en la zona, los canales de baja presión sobre el interior del país, junto a la corriente en chorro subtropical, podrían generar chubascos y lluvias fuertes en otras partes del centro de México, manteniendo la atmósfera inestable.

¿Cómo será el clima en la región los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 23 de octubre : Máxima de 22°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Sábado 24 de octubre : Máxima de 21°C, Mínima de 15°C, Cielo cubierto, viento de 6 km/h.

: Máxima de 21°C, Mínima de 15°C, Cielo cubierto, viento de 6 km/h. Domingo 25 de octubre: Máxima de 21°C, Mínima de 13°C, Cielo cubierto, viento de 6 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Puebla y Morelos indica que el clima se mantendrá fresco y con cielos cubiertos. Las temperaturas máximas no superarán los 22°C y las mínimas se mantendrán entre 13°C y 15°C, sin cambios significativos en la velocidad del viento.

¿Qué precauciones tomar ante el clima fresco en Puebla y Morelos?

Es recomendable vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. Mantenerse hidratado es importante, incluso con el ambiente fresco. Para los más sensibles, es aconsejable evitar los cambios bruscos de temperatura que puedan afectar la salud.

Se sugiere consultar el pronóstico actualizado antes de salir de casa, especialmente si se planean actividades al aire libre. La masa de aire polar continuará influyendo, por lo que las mañanas y noches seguirán siendo frías en la Mesa Central.

¿Dónde consultar las alertas oficiales del clima?

Para obtener información oficial y actualizada sobre las condiciones climáticas en Puebla y Morelos, se recomienda consultar los boletines del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades locales de Protección Civil. Estas instituciones emiten avisos sobre cualquier alerta relevante.

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