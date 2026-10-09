¿Lloverá en Cuernavaca este fin de semana? Se prevé cielo nublado para este sábado 10 de octubre

Cholula, Puebla, será más fresca, de 10.7°C a 21.0°C. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en Puebla y Morelos para el sábado 10 de octubre tendrá un cielo nublado, según el SMN.

Se esperan temperaturas frescas en la región, con un ambiente templado. Habrá condiciones estables, sin lluvias importantes, pero con alta humedad.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, se esperan temperaturas entre 11.3°C y 22.0°C. El cielo estará nublado. Los municipios de Puebla, como la capital, verán condiciones similares de fresca a templada.

Cuernavaca, Morelos, registrará de 11.3°C a 22.7°C, con cielo nublado. Cholula, Puebla, será más fresca, de 10.7°C a 21.0°C. Ambas zonas y sus municipios tendrán cielos cubiertos.

¿Se esperan lluvias en Puebla y Morelos este sábado?

El SMN no pronostica lluvias importantes para Puebla y Morelos este sábado, pese al cielo nublado. Las condiciones serán estables, a diferencia de otras regiones del país con fuertes aguaceros.

Los vientos serán ligeros, de 4 a 6 km/h, en Puebla y Morelos. El huracán ‘Isaias’ y la tormenta ‘Simon’ causarán lluvias en el Golfo y Pacífico sur mexicano, sin afectar directamente la región.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en Puebla y Morelos es el siguiente:

Sábado 10 de octubre: Máxima de 20°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 11 de octubre: Máxima de 22°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

Lunes 12 de octubre: Máxima de 24°C, mínima de 11°C, medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia es un ligero aumento de las temperaturas máximas, hasta 24°C. Las mínimas serán estables. El cielo seguirá nublado, volviéndose medio nublado para el lunes, con vientos ligeros.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Puebla y Morelos?

Con temperaturas frescas y cielo nublado, se recomienda mantenerse hidratado. Usar ropa que permita abrigarse ligeramente en la mañana y noche. Protegerse del sol es crucial, pues los rayos UV penetran las nubes.

Para actividades al aire libre, se sugiere planificar considerando el ambiente fresco y humedad. Un paraguas ligero puede ser útil. Consultar el pronóstico actualizado es una buena práctica.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

La población debe consultar fuentes oficiales para información precisa. El SMN y Protección Civil ofrecen actualizaciones sobre condiciones y alertas en Puebla y Morelos. Mantenerse informado es clave.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.