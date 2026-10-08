Puebla y Morelos esperan un viernes 9 de octubre con cielo nublado y temperaturas frescas

El cielo en Puebla se mantendrá nublado durante todo el día. (Foto: Cuartoscuro)

Este viernes 9 de octubre, Puebla y Morelos se preparan para un día con cielo nublado y temperaturas frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica mínimas de 10.3°C y máximas de 20.7°C en la zona, invitando a la población a abrigarse.

¿Qué temperaturas esperan Puebla y Morelos este viernes?

En la ciudad de Puebla, la temperatura actual es de 16.5°C. Para el viernes, se esperan mínimas de 11.3°C y máximas de 20.0°C. La zona metropolitana de Puebla mantendrá un ambiente fresco, con el cielo nublado.

Cuernavaca, Morelos, espera mínimas de 11.7°C y máximas de 20.7°C, con una actual de 18.1°C. Cholula, Puebla, será la más fresca, con 10.3°C de mínima y 18.7°C de máxima.

¿Se esperan lluvias en Puebla y Morelos este viernes?

El cielo en Puebla se mantendrá nublado durante todo el día. Los vientos soplarán suavemente a 5 km/h. Las condiciones generales apuntan a un ambiente fresco y cubierto, sin alertas de lluvias intensas para la capital.

Cuernavaca, Morelos, tendrá cielo nublado y vientos de 3 km/h. Cholula, en Puebla, también espera cielo cubierto, con vientos a 4 km/h. Ambas regiones disfrutarán de un día fresco, sin alertas de precipitaciones.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 9 de octubre: Máxima de 18°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Sábado 10 de octubre: Máxima de 21°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 11 de octubre: Máxima de 21°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 5 km/h.

El fin de semana mantendrá cielo nublado en Puebla y Morelos. Las máximas subirán a 21°C para el sábado y domingo. Las mínimas se mantendrán estables entre 11°C y 12°C, anticipando un ambiente fresco.

¿Cómo protegerse del fresco en Puebla y Morelos?

Con las temperaturas frescas, se recomienda vestir en capas y usar ropa abrigadora, sobre todo de mañana y noche. Es clave mantenerse hidratado. Evitar cambios bruscos de temperatura ayudará a prevenir enfermedades.

Si realiza actividades al aire libre, lleve un impermeable ligero o paraguas. Aunque no se esperan lluvias fuertes, el cielo nublado puede limitar la visibilidad. Tenga precaución al manejar.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial en México?

La población puede consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para información detallada y actualizada. Protección Civil de Puebla y Morelos también ofrece avisos importantes para mantenerse informado.

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