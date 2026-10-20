Clima en Puebla y Morelos: Miércoles con temperaturas frescas y cielo nublado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un miércoles 21 de octubre de clima fresco y cielos mayormente nublados para la región de Puebla y Morelos. Se esperan temperaturas mínimas de 8°C y máximas de 23°C.

Estas condiciones atmosféricas serán causadas por la influencia de un canal de baja presión, lo que hará que el ambiente sea frío, especialmente por la mañana.

¿Qué temperaturas se esperan el miércoles 21 de octubre en Puebla y Morelos?

En la capital poblana, Heroica Puebla de Zaragoza, las temperaturas estarán entre 9°C de mínima y 22°C de máxima. Actualmente, se registran 16.8°C.

Para Cholula, incluyendo Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula, se esperan valores similares, con mínimas de 9°C y máximas de 22°C.

Cuernavaca, capital de Morelos, presentará un clima ligeramente más cálido. Las temperaturas irán desde 10.7°C de mínima hasta 23.7°C de máxima. Actualmente, se registran 17.9°C en la ciudad. Esto significa que Morelos tendrá temperaturas un poco más elevadas que las zonas de Puebla mencionadas.

¿Lloverá este miércoles en Puebla y Morelos?

Para Puebla y Cholula, el cielo estará nublado, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el centro de Puebla, según el SMN. En Cuernavaca, el cielo estará medio nublado, con chubascos aislados. El viento será ligero en toda la región.

El viento soplará a 13 km/h en Puebla y Cholula, mientras que en Cuernavaca será de 6 km/h. Estas condiciones se asocian a un descenso de la temperatura general debido a la masa de aire polar del frente frío número 2. No se esperan vientos fuertes, pero el ambiente será fresco.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la región es el siguiente:

Miércoles 21 de octubre : Máxima de 21°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 17 km/h.

: Máxima de 21°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 17 km/h. Jueves 22 de octubre : Máxima de 22°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 13 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 13 km/h. Viernes 23 de octubre: Máxima de 23°C, Mínima de 8°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

Clima para Puebla y Morelos el jueves 22 de octubre. (Conagua).

La tendencia general para los próximos días muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas, pasando de 21°C el miércoles a 23°C el viernes. Las mínimas tendrán un leve descenso, desde 10°C hasta 8°C. El cielo seguirá entre nublado y medio nublado, sin grandes cambios.

¿Cómo prepararse para el clima fresco en Puebla y Morelos?

Con el clima fresco, sobre todo en la mañana y noche, se recomienda usar ropa abrigadora. Aunque no se pronostican lluvias intensas, es prudente llevar un paraguas. Mantenerse hidratado es importante, incluso con temperaturas bajas.

Es importante vestir en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura durante el día. Por la mañana, un suéter o chamarra será útil. Al mediodía, una prenda más ligera puede ser suficiente. Proteja a niños y adultos mayores del frío.