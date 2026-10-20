Clima en CDMX y Edomex: Miércoles fresco y máxima de 17°C para el 21 de octubre

Así está el clima para la CDMX y el Edomex para el miércoles 21 de octubre.

El Valle de México se prepara para un miércoles 21 de octubre con un clima fresco y cielos nublados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que un canal de baja presión y la entrada de aire húmedo mantendrán las temperaturas bajas en la región, afectando especialmente las zonas altas.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, se anticipa una temperatura mínima de 9.7°C y una máxima de 19.3°C. El cielo estará nublado, con vientos de 9 km/h. Se recomienda estar preparado para una jornada fresca, especialmente durante las primeras horas del día.

El Estado de México presentará variaciones significativas. Toluca tendrá las temperaturas más bajas, con una mínima de 4.7°C y una máxima de 17.7°C, bajo un cielo medio nublado. Naucalpan registrará una mínima de 9.3°C y una máxima de 18.7°C.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en el Valle de México?

La probabilidad de lluvia se mantiene baja para la mayoría del Valle de México, aunque el canal de baja presión podría generar chubascos aislados en el suroeste del Estado de México y la Ciudad de México. Los vientos serán moderados, alrededor de 9 km/h en la capital.

Este fenómeno atmosférico se combina con la masa de aire polar asociada al frente frío número 2, que si bien se ubica en el Golfo de México, contribuye al descenso general de las temperaturas. No se esperan vientos fuertes o alertas por condiciones extremas en la zona.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 21 de octubre : Máxima de 17°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 17°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h. Jueves 22 de octubre : Máxima de 19°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 19°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Viernes 23 de octubre: Máxima de 22°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia para el resto de la semana en el Valle de México muestra un ligero aumento gradual en las temperaturas máximas. Sin embargo, las mínimas se mantendrán frescas, especialmente por las noches y madrugadas, indicando la persistencia de un clima templado a fresco.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en el Valle de México?

Se recomienda a la población vestir en capas, especialmente por las mañanas y noches, cuando las temperaturas son más bajas. También es importante mantenerse hidratado durante el día, a pesar de que el clima no sea caluroso.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere consultar el pronóstico actualizado y llevar un impermeable ligero si se planea estar fuera por periodos prolongados, ante la posibilidad de chubascos dispersos en algunas áreas.

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