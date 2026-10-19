Consulta dental desata violencia en Sonora: Paciente estadounidense asesina a dentista por hacerlo esperar

Un cliente de Estados Unidos mató a un dentista en Nogales por una disputa relacionada con una pieza dental floja, según las investigaciones preliminares. (Captura de pantalla de video).

Amed de Jesús, de profesión odontólogo cuyo consultorio se ubica en Nogales, Sonora, fue asesinado a tiros por un cliente estadounidense tras no acceder a atenderlo de inmediato, de acuerdo con los avances de las investigaciones comunicados este lunes por el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

“De acuerdo con las indagatorias, el estadounidense había recibido tratamientos dentales previos y acudió al consultorio en estado alterado, exigiendo atención inmediata.

Ante la imposibilidad del profesionista de atenderlo en ese momento, el individuo presuntamente lo esperó en el exterior del consultorio y lo acechó hasta que abordó su camioneta, donde lo atacó con un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones”, indica la versión oficial de los hechos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

El asesino de Amed de Jesús fue identificado por las autoridades como Ernest “N”, residente de Prescott, Arizona, y utilizaba un arma corta cuyas balas atravesaron el cristal delantero del vehículo del odontólogo.

En un video de una cámara de seguridad que circuló a través de redes sociales, cosa que lamentó la fiscalía del estado, se aprecia que el ciudadano mexicano alcanza a vociferar “no me mates” en los hechos ocurridos el pasado 15 de octubre.

Dos días después de las investigaciones, la AMIC localizó al tirador en un domicilio ubicado en Agua Prieta, a escasos metros de la frontera con los Estados Unidos, y al tratar de ejecutar una orden de aprehensión, el asesino abrió fuego contra los oficiales.

Como resultado, uno de los agentes fue herido de manera superficial en la cabeza mientras que otro sufrió una herida en una de sus piernas. Tras ello, Ernest “N” fue abatido en la colonia Ejidal 2.

Las declaraciones de este lunes del comisario de la AMIC, Carlos Alberto Flores, incluyen también que el criminal abatido el sábado contaba con antecedentes en su país por “diversos hechos delictivos”, lo que incluye “conductas relacionadas con drogas”.

Las investigaciones concluyeron también, de manera preliminar, que la situación se desató porque el asesino acudió a reclamar que su víctima le dejó una pieza dental floja. Tras su neutralización, las autoridades sonorenses informaron que mantienen comunicación con el consulado estadounidense debido a la ciudadanía del agresor.