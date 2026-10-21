Clima en CDMX y Edomex: Máxima de 21°C y cielo nublado para el jueves 22 de octubre

Así estará el clima para la CDMX el jueves 22 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el jueves 22 de octubre un día de cielo mayormente cubierto en el Valle de México. Se esperan temperaturas frescas en la mañana y noche, con vientos ligeros que dominarán la jornada.

¿Qué temperatura hará mañana en CDMX y Edomex?

En Ciudad de México, la temperatura mínima será de 12.3°C y la máxima alcanzará 20.7°C, con cielo cubierto. Para Naucalpan, se prevén valores entre 11.0°C y 19.0°C, también con cielo cubierto.

Toluca presentará las temperaturas más bajas, con una mínima de 10.3°C y una máxima de 17.7°C. Los municipios como Toluca de Lerdo estarán entre 10°C y 17°C. Ecatepec será la zona más cálida, con 14.3°C a 23.3°C.

¿Habrá lluvias o viento en el Valle de México?

La probabilidad de lluvia se mantiene baja para el jueves, pero el cielo estará mayormente cubierto en la mayoría de las ciudades. El viento soplará con poca fuerza, alrededor de 4 km/h en CDMX, Toluca y Naucalpan.

Ecatepec tendrá un viento ligeramente superior, de 5 km/h. El clima general para el centro del país indica ambiente frío a muy frío en las mañanas y noches, según el SMN.

¿Cómo estará el pronóstico extendido para la región?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 23 de octubre : Máxima de 21°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 21°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Sábado 24 de octubre : Máxima de 20°C, Mínima de 12°C, Cielo cubierto, viento de 4 km/h.

: Máxima de 20°C, Mínima de 12°C, Cielo cubierto, viento de 4 km/h. Domingo 25 de octubre: Máxima de 21°C, Mínima de 11°C, Cielo cubierto, viento de 4 km/h.

La tendencia general muestra que el clima se mantendrá con cielo nublado o cubierto durante el fin de semana, con temperaturas máximas rondarán los 20°C y mínimas que bajarán hasta los 11°C para el domingo.

¿Qué precauciones tomar ante el clima fresco?

Se recomienda a los habitantes del Valle de México abrigarse bien, especialmente durante la mañana y la noche, debido al ambiente fresco. Es importante mantenerse hidratado y protegerse de los cambios de temperatura.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere usar capas de ropa que puedan quitarse o ponerse fácilmente. Aunque no se esperan lluvias fuertes, un paraguas ligero siempre es útil si el cielo está cubierto.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.