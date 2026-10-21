Cruz Pérez Cuéllar, virtual candidato de Morena en Chihuahua, denunciará a Santiago Taboada del PAN

Cruz Pérez, virtual candidato de Morena en Chihuahua, denunciará a Santiago Taboada, secretario de Acción Política del Partido Acción Nacional (PAN), por daño moral y por acusarlo de tener nexos con el crimen organizado.

“Es un acto de una enorme cobardía de Taboada y, si dice que tengo nexos con el crimen organizado, voy a presentar las denuncias correspondientes por daño moral. Es un tema que no voy a dejar pasar, tengo 40 años en la vida pública y nunca se me había hecho un señalamiento así”, advirtió en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El alcalde de Ciudad Juárez aseguró que se trata de intentos de los panistas para desviar la atención sobre César ‘N’, detenido por traición a la patria.

“Es un tema de guerra sucia, quieren, a como de lugar, quitarse la bronca que traen encima. Conozco a César (Jáuregui) desde hace muchos años; no tengo ninguna relación con él. Pero ellos traían una campaña en Chihuahua de que si tenían un evento, decían que yo iba a estar en esa actividad”, dijo.

¿Cuál es la relación entre Cruz Pérez Cuéllar y César ‘N’?

Cruz Pérez rechazó cualquier tipo de cercanía o nexos con César ‘N’, exfiscal de Chihuahua, y calificó de “mentiroso” a Taboada.

“No había ninguna relación porque sabíamos claramente que había esta guerra sucia porque siempre lo quisieron descarrilar en su partido y nadie buscaría una relación cercana con él. Es algo que venía desde el PAN en Chihuahua, así que mejor nos evitábamos. Es falso que hubiera cooperación con César”, agregó.

Además, Pérez calificó como “desesperada” la crisis que se vive en el PAN estatal por dicha detención.

¿Qué dijo Santiago Taboada sobre Cruz Pérez Cuéllar?

Santiago Taboada aseguró que Cruz Pérez tiene presuntos nexos con el crimen organizado y agregó que tenía una relación cercana con César ‘N’.

“Tiene relaciones con grupos de la delincuencia organizada; a él sí se le ha acreditado, inclusive que el servicio de limpia hoy en Juárez está suspendido porque a quienes le prestaban el servicio, ya les cacharon cuentas y depósitos con la delincuencia organizada”, añadió.

Cruz Pérez Cuéllar, actual alcalde de Ciudad Juárez, es un expanista que ahora fue designado como el coordinador territorial de Morena para la gubernatura de Chihuahua rumbo a las elecciones 2027.

Taboada también acusó a Morena de utilizar el penal de máxima seguridad del Altiplano para castigar a opositores políticos, luego de que un juez impuso prisión preventiva al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, investigado por la participación de agentes de la CIA en un operativo.