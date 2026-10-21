Península de Yucatán ‘se asará’ este jueves 22 de octubre: Prevén calor extremo de hasta 38 grados

Asi está el clima caluroso para la Península de Yucatán este 22 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la Península de Yucatán enfrentará un jueves 22 de octubre con temperaturas muy altas. Mérida registrará hasta 38.3°C. Este panorama se debe a la interacción de un frente estacionario, el número 2, y canales de baja presión, lo que genera calor y algunas lluvias en la región.

Vista aérea de una playa en la Península de Yucatán bajo un cielo parcialmente nublado.

¿Qué temperaturas máximas se esperan en la Península de Yucatán?

Para el jueves 22 de octubre, Mérida, Yucatán, tendrá una máxima de 38.3°C y mínima de 26.7°C, con 32% de humedad. Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, serán más frescas con máximas de 29.0°C y mínimas de 25.0°C, acompañadas de una alta humedad del 89% y vientos de 17 km/h.

Tulum registrará grados entre 28.3°C y 36.0°C, con 66% de humedad y viento de 10 km/h. Playa del Carmen tendrá un rango de 28.7°C a 35.7°C, con 48% de humedad y viento de 9 km/h. En Mérida, se esperan variaciones, con máximos que podrían llegar a los 41°C en distintos puntos del municipio.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Hay probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán?

Las condiciones climáticas para el jueves 22 de octubre indican cielos medio nublados en toda la Península de Yucatán. Se esperan lluvias puntuales fuertes en el suroeste de Campeche y chubascos en el noreste de Yucatán, según el Servicio Meteorológico Nacional. El sur de Quintana Roo tendrá lluvias muy fuertes por el frente estacionario.

El viento en la Península de Yucatán será moderado. Mérida tendrá 12 km/h, mientras que Cancún y Chetumal registrarán 17 km/h. Tulum y Playa del Carmen verán vientos de 10 km/h y 9 km/h respectivamente. Estas condiciones se deben a la masa de aire polar asociada al frente número 2.

¿Cuál es el pronóstico extendido para la Península de Yucatán?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 21 de julio: Máxima de 36°C, Mínima de 26°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

Sábado 22 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 27°C, Medio nublado, viento de 12 km/h.

Domingo 23 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 27°C, Medio nublado, viento de 13 km/h.

La tendencia general para los próximos días, del 21 al 23 de julio, indica un aumento gradual de las temperaturas máximas, alcanzando hasta 40°C el domingo. Los cielos se mantendrán entre nublados y medio nublados, con vientos que variarán de 10 a 13 km/h. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la Península de Yucatán?

Ante el calor intenso, es fundamental tomar medidas preventivas para proteger la salud. Se aconseja beber abundantes líquidos, incluso si no se siente sed, para evitar la deshidratación. Es importante evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad, que son entre las 11:00 y 16:00 horas.

Se recomienda usar ropa ligera, de colores claros y manga larga, además de sombrero o gorra. Aplicar protector solar con un factor de protección solar de al menos 30 es crucial para cuidar la piel. Para quienes realicen actividades al aire libre, planificar con anticipación y buscar sombra ayudará a mitigar los efectos del calor.

Fuente: CONAGUA.

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