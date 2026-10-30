Trump apunta a Corea del Norte como responsable del hackeo a Binance: ‘Estamos investigando’

El FBI y especialistas en ciberseguridad han señalado a grupos norcoreanos por participar en grandes robos de criptomonedas.

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está investigando si piratas informáticos norcoreanos están detrás del robo de 6 mil 300 millones de dólares dirigido contra Binance, que ha sacudido el mundo de las criptomonedas.

“No lo sabemos. Estamos investigando”, dijo Trump a los periodistas el viernes en la Oficina Oval cuando se le preguntó si el ciberataque debía atribuirse a agentes de Corea del Norte.

Se sabe que los hackers de ese país se aprovechan de la industria de los activos digitales, y el FBI y expertos en ciberseguridad los acusan de estar involucrados en algunos de los mayores robos de criptomonedas de los últimos años.

Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo, suspendió los retiros y se comprometió a cubrir todas las pérdidas tras el hackeo, el mayor robo que ha sufrido la industria de los activos digitales. Binance publicó en X que aproximadamente 3 mil millones de dólares en activos habían sido congelados en las redes blockchain. En otra publicación, el cofundador Yi He indicó que se esperaba que los retiros se reanudaran el domingo.

“Dicen que lo garantizan o algo así”, dijo Trump. “Fue un hackeo. Ese es el problema. Ya saben, como antes, cuando firmabas un cheque y lo cobrabas. Ahora son personas diferentes. Ya no veo el dinero. Así que siempre me ha parecido un poco peligroso”.

“Dicen que lo tienen bastante bajo control”, añadió, refiriéndose a Binance.

Trump, Binance y la relación con Corea del Norte

Binance ha tenido vínculos con empresas relacionadas con el presidente y su familia. La firma ayudó a desarrollar una criptomoneda estable para una empresa cofundada por Trump y sus hijos. Changpeng Zhao, cofundador y ex director ejecutivo de Binance, fue indultado por Trump en 2025 tras declararse culpable de no haber aplicado medidas rigurosas contra el lavado de dinero.

El ataque informático se produjo en medio de la creciente preocupación por los riesgos que representan los ciberdelincuentes en la era de la inteligencia artificial. También supuso un revés para un sector que busca expandir su presencia en las finanzas tradicionales y que se ha beneficiado del impulso de Trump para flexibilizar la regulación.

Los gobiernos occidentales han acusado a Corea del Norte de fomentar grupos de hackers y utilizarlos para recaudar fondos para financiar programas de armamento.

En las últimas semanas, Trump ha insinuado nuevos acercamientos de Estados Unidos a Corea del Norte, sugiriendo que una posible reunión con su líder, Kim Jong Un, podría tener lugar este año. Sin embargo, a principios de este mes, Trump restó importancia a esas expectativas, afirmando que no estaba seguro de que alguien estuviera solicitando una reunión.