El Árbol del Vampiro en Guadalajara, la leyenda detrás de la misteriosa tumba en el Panteón de Belén

Entre mausoleos y tumbas antiguas, el Árbol del Vampiro alimenta una leyenda que despierta curiosidad en Guadalajara.

En el corazón de Guadalajara, el histórico Panteón de Belén resguarda una de las leyendas más inquietantes de la ciudad. Entre tumbas antiguas y mausoleos, está el llamado Árbol del Vampiro, protagonista de una historia que mezcla muertes inexplicables, miedo colectivo y una advertencia que ha pasado de generación en generación: si el árbol muere o es arrancado, aquello que fue sepultado podría encontrar el camino de regreso al mundo de los vivos.

La historia se remonta a una leyenda urbana de finales del siglo XIX, cuando, según los relatos populares, los habitantes de Guadalajara comenzaron a encontrar perros y gatos muertos en circunstancias desconcertantes: sus cuerpos no tenían, supuestamente, ni una gota de sangre.

Lo que al principio inquietó a los vecinos pronto adquirió tintes mucho más siniestros. Con el paso de los días, también comenzaron a aparecer personas sin vida, cuyos cuerpos presentaban la misma característica perturbadora: la ausencia de sangre.

Este macabro detalle avivó el temor entre los habitantes y la explicación sobrenatural no tardó en aparecer: un vampiro rondaba las calles.

Pero ¿quién era aquella criatura?, ¿cómo terminó enterrada en un panteón de Guadalajara y por qué un árbol se convirtió en el supuesto guardián de su tumba?

El terror comenzó con animales muertos y terminó con una cacería

De acuerdo con el relato recuperado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), los primeros hallazgos fueron los cuerpos de animales que aparecían sin sangre. Con el paso de los días, la situación habría escalado hasta involucrar a víctimas humanas, lo que provocó pánico entre los habitantes.

La sospecha de que una criatura nocturna estaba detrás de las muertes llevó a los pobladores a organizar patrullajes para encontrar al responsable. El relato sitúa al supuesto vampiro en las inmediaciones del Hospital Civil, una zona que forma parte del paisaje histórico de Guadalajara.

Cuenta la leyenda que los intentos por dar con el responsable fracasaban una y otra vez, mientras los cadáveres de animales y personas continuaban acumulándose. “Ya nadie quería trabajar recogiendo la basura”, menciona el texto publicado por la Conafor.

La incertidumbre se prolongó hasta que, finalmente, un grupo de vecinos encontró al supuesto vampiro que acechaba las calles de Guadalajara.

La estaca que habría terminado con el vampiro en Guadalajara

La persecución habría llegado a su fin alrededor de 1880, cuando una noche, los gritos de una joven alertaron a los pobladores, quienes encontraron a un hombre prendido del cuello de su víctima.

Según algunas versiones, se trataba de un individuo europeo y adinerado que evitaba la luz del día y salía de noche. Algunas narraciones lo identifican como el conde de Baldor o como Don Jorge, conde de Baldón.

Según el relato difundido por la Conafor, los pobladores lograron someterlo y darle muerte con una estaca fabricada a partir de una rama de camichín, un árbol que crece en la región.

Después de matarlo, los habitantes habrían llevado el cuerpo al Panteón de Belén, donde lo sepultaron bajo una pesada losa de piedra. La intención era mantenerlo atrapado bajo tierra e impedir que volviera a atormentar a los vivos.

Sin embargo, la tranquilidad habría durado poco.

Al cabo de un tiempo, la losa que cubría la tumba comenzó a resquebrajarse y, entre sus grietas, brotó una rama de camichín. Con los años, sus raíces y su tronco crecieron hasta envolver la sepultura, dando origen al que hoy se conoce como el Árbol del Vampiro.

Algunos creen que la criatura permanece atrapada bajo el árbol, confinada en su tumba; otros aseguran que logró escapar cuando las raíces rompieron la losa y todavía merodea los alrededores de su antiguo sepulcro.

Como suele ocurrir con las historias que pasan de generación en generación, esta leyenda también guarda una advertencia: si el árbol cae o sus raíces terminan por romper la tumba, el vampiro podría quedar libre y volver a recorrer las calles de Guadalajara, sediento de sangre y dispuesto a consumar su venganza.

Un cementerio real para una leyenda que se niega a morir

El Panteón de Belén, conocido también como Panteón de Santa Paula, fue construido en 1848 por el arquitecto tapatío Manuel Gómez Ibarra, por encargo del obispo Diego Aranda y Carpinteiro. Cerró sus puertas como cementerio en 1896, cuando abrió el Panteón de Mezquitán.

Hoy, convertido en museo de arquitectura funeraria, el recinto conserva parte de la memoria histórica de Guadalajara, entre mausoleos, tumbas antiguas y leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo.

Más allá de la leyenda, el Árbol del Vampiro también destaca por ser un ejemplar longevo y resistente. De acuerdo con datos de la Conafor, alcanza los 15 metros de altura, tiene un tronco de 2.43 metros de diámetro y se estima que supera los 120 años de edad.

Así, entre raíces centenarias, este árbol es uno de los grandes enigmas del Panteón de Belén y, mientras siga en pie, una pregunta seguirá alimentando el misterio: ¿qué ocurrirá el día en que caiga?