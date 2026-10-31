‘Me cuidan el rancho’: La vez que la mamá de ‘El Chapo’ les dio de comer a los agentes que lo buscaban

Durante su interacción con los agentes de inteligencia, Consuelo, la madre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, les ofreció comida. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Mientras agentes esperaban cerca de la ‘Casa Rosa’ —hogar de la mamá de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán—, ocurrió una situación inesperada: Consuelo Loera les llevó de comer y, en tono de broma, les pidió que cuidaran su casa.

El talento culinario de la mamá de ‘El Chapo’ Guzmán es bien conocido. Incluso, las enchiladas suizas que preparaba Consuelo Loera eran el platillo favorito del narcotraficante. Sin embargo, este fue un gesto que nadie esperaba.

Las autoridades se habían trasladado hasta la casa ubicada en La Tuna, Badiraguato, con un solo objetivo: detener de forma definitiva a Joaquín Guzmán Loera, quien meses antes había escapado del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 ‘El Altiplano’.

¿Por qué los agentes buscaban a ‘El Chapo’ en la ‘Casa Rosa’?

‘Águila’, quien fue titular de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar), compartió en el documental Operación Cisne Negro que, desde que ‘El Chapo’ escapó de prisión, comenzó una búsqueda constante.

Joaquín Guzmán se trasladó a Sinaloa, específicamente hacia el ‘Triángulo Dorado’, una zona montañosa de difícil acceso. ‘Águila’ recordó las dificultades que enfrentaron durante el recorrido: “Cuando vamos subiendo vamos teniendo resistencia, nos ponchan carros, nos balacean para hacer más lento nuestro progreso”, comenta el agente.

Consuelo Lorea murió a los 95 años de edad. (Foto: Cuartoscuro)

Mientras intentaban internarse en la zona del ‘Triángulo Dorado’, también comenzaron a cercar las vías aéreas. De acuerdo con ‘Águila’, vigilaban las rutas de todas las aeronaves que iban rumbo a la sierra y colocaron escuadras y algunos policías en las pistas.

Además, en ese periodo recibieron ayuda de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, de acuerdo con un agente de inteligencia que mantuvo su identidad en el anonimato en el documental.

Él afirmó que el apoyo era a través de ‘Predator’: “Eran unos drones como esos que vuelan en Medio Oriente. Estos drones nos daban imágenes en tiempo real de la ubicación del Chapo y no los podían detectar”, comentó.

Con esta tecnología encontraron que Joaquín Guzmán Loera había salido de su escondite para trasladarse a La Tuna, un poblado en Badiraguato, donde Consuelo Loera tenía su casa.

¿Qué les llevó de comer la mamá de ‘El Chapo’ a los agentes?

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán construyó la ‘Casa Rosa’ para su mamá. Se trata de un lugar amplio, con acabados rústicos, una fachada en tonos rosados y diversas plantas y macetas en el exterior.

Al ver que el narcotraficante había llegado a La Tuna, los agentes se trasladaron hasta la casa de Consuelo Loera, con la hipótesis de que podía haberse refugiado en este punto.

“Nos movemos a la casa de su mamá, es un área adversa para vivir, muy alto, piedras, desierto, no hay agua, mucho frío, mucho sol y nos quedamos ahí. Primero no nos instalamos, era ver si estaba el objetivo ahí”, comentó ‘Águila’.

La mamá de 'El Chapo' les llevó atole y tortillas a los agentes que buscaban a su hijo. (Foto: Pexels) (ANGEL MEJIA (AngelRkaoz))

Mientras ellos realizaban sus labores de inteligencia para corroborar si ‘El Chapo’ estaba ahí, recibieron una visita inesperada: la mamá del narcotraficante los vio y les llevó algo que comer.

“Llegó la mamá de Joaquín y nos llevó una cubeta de chocolate bien caliente y como 20 kg de tortillas para que los muchachos comieran y, a manera de broma, dice: ‘Cuídenme el rancho’”, recordó ‘Águila’.

El agente recordó que ‘El Chapo’ finalmente no estaba en este punto, por lo que continuaron con la búsqueda del narcotraficante en Sinaloa. Meses más tarde lograron ubicarlo en Los Mochis, lejos del ‘Triángulo Dorado’.

¿Cuándo detuvieron por última vez a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán?

El 8 de enero de 2016, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue detenido por tercera y última vez durante la Operación Cisne Negro, un despliegue de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) en Los Mochis, Sinaloa.

Los elementos ingresaron al inmueble donde se encontraba el entonces líder del Cártel de Sinaloa, lo que provocó un enfrentamiento armado que dejó cinco presuntos integrantes de su equipo de seguridad muertos.

En medio del operativo, Guzmán Loera escapó junto con Jorge Iván Gastélum Ávila, ‘El Cholo Iván’, a través de un túnel oculto que conectaba con el sistema de drenaje. Sin embargo, las lluvias registradas la noche anterior elevaron el nivel del agua en las alcantarillas y obligaron a ambos a salir a la superficie para continuar su huida.

El Chapo fue capturado definitivamente en 2016. [Fotografía. Cuartoscuro]

Los fugitivos robaron un automóvil, pero elementos de la entonces Policía Federal lograron interceptarlos. La captura ocurrió alrededor de las 10:30 horas y, tras ello, Guzmán Loera fue llevado a una prisión en México antes de ser extraditado a Estados Unidos.