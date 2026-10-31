Buscan a Fernando Calvillo: ¿Qué sabemos del mexicano desaparecido tras el choque de trenes en España?

La familia también confirmó que la Guardia Civil española giró una ficha de búsqueda por su desaparición. (Foto: Especial)

Fernando de Jesús Calvillo Silva es el mexicano que permanece desaparecido en España tras el choque de trenes que ocurrió en la provincia de Toledo, y que hasta el momento ha dejado al menos 69 víctimas mortales.

Durante su conferencia de prensa el viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que otros siete mexicanos fueron reportados como heridos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria expresó sus condolencias a las familias afectadas y lamentó el siniestro registrado en el municipio toledano de Urda.

“Ocho mexicanos viajaban en alguno de los trenes involucrados en el incidente”, detalló Sheinbaum.

La jefa de Estado precisó que los siete connacionales que sufrieron heridas leves fueron atendidos en centros hospitalarios y ya recibieron el alta médica, mientras que la persona no localizada es originaria de Aguascalientes.

¿Qué se sabe de la desaparición de Fernando de Jesús Calvillo Silva?

Familiares del ciudadano mexicano no localizado lo identificaron como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, y originario de Aguascalientes. El connacional viajaba como turista en el vagón número ocho del tren de Renfe que cubría la ruta entre Madrid y Sevilla.

Alehmi Calvillo, hermana de Fernando, explicó que la familia está en comunicación con la Embajada de México en España, a la que ha proporcionado información y características físicas para identificarlo. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido noticias sobre su paradero.

“No está en la lista de fallecidos aún, sino en la lista de desaparecidos. Tenemos fe”, expresó en entrevista al hablar sobre la desaparición de su hermano.

La familia también confirmó que la Guardia Civil española giró una ficha de búsqueda por su desaparición, por lo que las autoridades le dan seguimiento a la búsqueda.

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno español, además de detallar que la representación diplomática activó de inmediato el protocolo de protección consular.

De acuerdo con la cancillería mexicana, el encargado de la sección consular presentó formalmente el reporte por la desaparición del connacional ante la Guardia Civil en Toledo.

La presidenta indicó que la embajada de México en España interpuso una denuncia por desaparición y mantiene comunicación permanente con la familia.