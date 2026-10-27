‘Operación Cisne Negro’: ¿Dónde ver y quiénes salen en el documental de la caída del ‘Chapo’?

El documental 'Operación Cisne Negro' retrata la segunda fuga del 'Chapo' y su tercera detención en enero de 2016. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT/VIX)

La captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán tras su fuga del penal del Altiplano se realizó a través de la Operación Cisne Negro, operativo retratado en un nuevo documental que reconstruye uno de los episodios más conocidos de la historia del narcotráfico en México.

Entre las voces que participan en el documental se encuentran las de antiguos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, quienes tuvieron cargos importantes dentro de la política durante los acontecimientos.

Con dos episodios, la producción sobre ‘El Chapo’ busca ofrecer nuevas perspectivas sobre la fuga ocurrida en julio de 2015 y la operación que permitió localizar a Joaquín Guzmán Loera en enero de 2016.

'El Chapo' Guzmán fue detenido definitivamente gracias a la 'Operación Cisne negro'. (Foto: Cuartoscuro) (Pedro Valtierra)

¿Dónde ver ‘Operación Cisne Negro’ y cuántos capítulos tiene?

Operación Cisne Negro está disponible en ViX, el servicio de streaming en el que se estrenó el 27 de octubre de 2026. La producción realizada por N+ Docs cuenta con dos episodios de poco más de una hora cada uno.

El primero, titulado ‘El señor de los túneles’, reconstruye la fuga de Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, el 11 de julio de 2015. El capítulo aborda las circunstancias que permitieron su escape y las fallas después de que las autoridades descubrieron su ausencia.

El segundo episodio, ‘A quien sea dale 16’, se enfoca en los seis meses de persecución, las labores de inteligencia y el operativo que culminó con la recaptura del ‘Chapo’ Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016.

La serie documental sobre el narcotraficante incorpora testimonios, información relacionada con las investigaciones y más de 40 minutos de imágenes que, de acuerdo con la producción, no se habían difundido públicamente.

¿Quiénes aparecen en el documental ‘Operación Cisne Negro’?

Uno de los atractivos de la producción es la participación de antiguos funcionarios que tuvieron cargos gobierno federal cuando Guzmán Loera escapó de prisión y posteriormente fue detenido. Entre ellos se encuentran:

Enrique Peña Nieto: presidente de México entre 2012 y 2018. Durante su administración ocurrió la fuga del Altiplano y la tercera captura del ‘Chapo’ Guzmán.

presidente de México entre 2012 y 2018. Durante su administración ocurrió la fuga del Altiplano y la tercera captura del ‘Chapo’ Guzmán. Miguel Ángel Osorio Chong: secretario de Gobernación durante los acontecimientos de 2015 y 2016. Su testimonio aborda la respuesta de las autoridades tras la fuga.

secretario de Gobernación durante los acontecimientos de 2015 y 2016. Su testimonio aborda la respuesta de las autoridades tras la fuga. Arely Gómez González: procuradora general de la República entre 2015 y 2016, cuando la dependencia encabezaba las investigaciones federales correspondientes.

procuradora general de la República entre 2015 y 2016, cuando la dependencia encabezaba las investigaciones federales correspondientes. Renato Sales Heredia : comisionado nacional de Seguridad entre 2015 y 2018, responsable de la logística y traslado del ‘Chapo’ del Altiplano a Juárez, donde posteriormente fue extraditado a Estados Unidos.

comisionado nacional de Seguridad entre 2015 y 2018, responsable de la logística y traslado del ‘Chapo’ del Altiplano a Juárez, donde posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Alfonso Navarrete Prida: secretario del Trabajo y Previsión Social durante la fuga y la recaptura de Guzmán Loera. En enero de 2018 asumió la titularidad de la Secretaría de Gobernación.

secretario del Trabajo y Previsión Social durante la fuga y la recaptura de Guzmán Loera. En enero de 2018 asumió la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Aurelio Nuño Mayer: jefe de la Oficina de la Presidencia durante la fuga de julio de 2015. Posteriormente, en 2016, fue nombrado secretario de Educación Pública.

La producción también aborda las circunstancias que rodearon la evasión y la búsqueda del narcotraficante mediante testimonios de otras personas relacionadas con los hechos, así como imágenes y registros de la investigación.

¿Qué pasó en la fuga y recaptura de ‘El Chapo’ Guzmán?

Joaquín Guzmán Loera escapó del penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, la noche del 11 de julio de 2015. El narcotraficante salió de su celda a través de un túnel conectado con la zona de regaderas, una construcción que le permitió abandonar las instalaciones sin ser detectado de inmediato.

Su fuga provocó una movilización de las autoridades federales y el inicio de una búsqueda que se prolongó durante aproximadamente seis meses. Las investigaciones incluyeron el seguimiento de pistas y labores de inteligencia para determinar su paradero.

El operativo final ocurrió el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. Elementos de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina ingresaron a un inmueble donde se encontraba Guzmán Loera junto con Jorge Iván Gastélum Ávila, ‘El Cholo Iván’.

Durante la intervención, ambos intentaron escapar por el drenaje y posteriormente fueron interceptados por elementos de la entonces Policía Federal. La detención puso fin a la persecución que comenzó después de la segunda fuga del narcotraficante de una prisión de máxima seguridad.