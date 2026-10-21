Así lucía Emma Coronel cuando conoció al ‘Chapo’ Guzmán: ‘Me sentía soñada’

Emma Coronel recordó su adolescencia al compartir una fotografía de cuando tenía 17 años, la edad en la que conoció a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

La esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa, recordó que la fotografía fue tomada antes de que concursara en el certamen de belleza en el que resultó ganadora. Al verla, reaccionó entre risas al recordar el estilo que llevaba cuando era adolescente.

“Miren, de cuando yo era adolescente, pero, ¿qué onda con mi ceja? Gente, ¿por qué yo tenía las cejas así? Ay, no. Según yo me sentía soñada. Yo tenía 17 años”, comentó la modelo Emma Coronel durante la transmisión.

En la imagen se alcanza a leer la frase “vota por”, cartel con el cual buscaba votos para la Feria del Café y la Guayaba.

Así se veía Emma Coronel en una foto que se tomó cuando tenía 17 años. (Foto: Captura Kick)

¿Cómo fue el primer encuentro de Emma Coronel y ‘El Chapo’?

Anteriormente, la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, recordó cómo conoció al narcotraficante. Según su relato, aquella ocasión se encontraba bailando con un amigo y ambos se estaban divirtiendo cuando se detuvo la música y cruzó miradas con él por primera vez.

“Estaba bailando con otra chica y yo con otro chico. Se paró la canción y yo me andaba riendo porque estaba bailando con un amigo que es gay y ya sabes la cura que trae uno con ellos”, compartió en el documental Casada con ‘El Chapo’: Emma Coronel habla.

Coronel explicó que Guzmán interpretó su sonrisa como una señal de interés, aunque ella no intentaba coquetear con él.

La modelo nunca aclaró el malentendido con quien posteriormente se convertiría en su esposo.

En aquel momento, ella tenía 17 años, mientras que Guzmán Loera tenía 50. De acuerdo con su relato, después de aquel primer encuentro, ella se sentó y, al poco tiempo, el narcotraficante se acercó para invitarla a bailar.

Emma Coronel describió aquella interacción como una invitación respetuosa: “Me dijo: ‘¿Puedo bailar contigo?’. O sea, que si le hacía el favor de bailar con él. ¡Wow! Bien nice”, compartió.

Emma Coronel compartió una imagen de su juventud durante una transmisión en Kick. (Foto: HBOMax)

¿Cómo fue la boda de Emma Coronel y ‘El Chapo’?

En el documental, Emma Coronel recordó a ‘El Chapo’ y su boda. Ella aseguró que la ceremonia se celebró en privado, aproximadamente un año después de que se conocieron.

Según su versión, la boda tuvo lugar en su casa, en la zona de La Angostura, y fue una celebración pequeña, centrada en la familia, lejos de la ostentación que algunas versiones le han atribuido.

“Nos casamos en mi casa en privado, (la fiesta) bien chiquita, se trató de un asunto familiar, luego veo historias que mencionan al respecto y digo ‘no, pues no’, fue diferente”, comentó.

La modelo también negó que durante la celebración se presentaran agrupaciones musicales o que asistieran otros integrantes del crimen organizado, como se ha señalado en algunas versiones difundidas públicamente.

“No le hagan caso a lo que dicen, lo que pasa es que cuando ya eres figura pública cualquier persona cree que puede hablar sobre ti”, expresó.

Tras su matrimonio, Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán tuvieron dos hijas, Emali Guadalupe y María Joaquina.