Consuelo Loera: ¿De que murió la mamá de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán?

Consuelo Loera, madre del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, falleció la tarde de este domingo 10 de diciembre, luego de ser internada en una clínica privada de Culiacán, hace dos semanas.

Consuelo, de 94 años, padecía de problemas respiratorios, como parte de las secuelas que le dejó un contagio de COVID-19, hace dos años, situación que debilitó su salud hasta llevarla a su muerte, alrededor de las 14:30 horas de hoy.

Así lo confirmó el personal médico de la Clínica Hospital Culiacán, localizada en la calle de Mariano Escobedo y Venustiano Carranza, que era donde se encontraba internada la madre de Joaquín Guzmán Loera.

¿Cuál era el último deseo de Consuelo Loera que nunca pudo cumplir?

Consuelo Loera Pérez había solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de una carta, ayuda para ayuda para visitar a su hijo, Joaquín Guzmán, quien se encuentra en un penal de máxima seguridad en Estados Unidos.

“Las madres tienen amor especial y sublime por los hijos. (Me dijo) que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo, y me pide que la ayude en gestiones para que el Gobierno estadounidense le permita viajar para ver a su hijo, y voy a hacer el trámite”, comentó el mandatario, quien aseguró que ayudaría a Consuelo para reencontrarse con su hijo.

¿Quién era Consuelo Loera?

En el apellido, María Consuelo llevaba la penitencia al ser la madre de uno de los narcotraficantes más sanguinarios del país fue, durante toda su vida, relacionada a este negocio ilícito y de beneficiarse de él.

Consuelo y su esposo, Emilio Guzmán Bustillos tuvieron al menos seis hijos: Joaquín Archivaldo, Arturo (finado), Miguel Ángel, Aureliano, Armida y Bernarda, estas últimas dos eran quienes cuidaban a su madre.

Doña Consuelo se caracterizó por una apertura a medios, al dar varias entrevistas sobre su hijo, y siempre vivió de manera piadosa ya que profesaba la religión cristiana junto con sus hijas.