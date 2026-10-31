La historia detrás de ‘El silencio de los inocentes’: El asesino mexicano que inspiró a Hannibal Lecter

Hannibal Lecter, el personaje creado por Thomas Harris, tuvo parte de su inspiración en Alfredo Ballí Treviño, un médico mexicano condenado por asesinato en Monterrey. (Foto: MGM, Shutterstock)

Hannibal Lecter es uno de los asesinos seriales más reconocidos del cine y la inspiración para crearlo provino de un médico mexicano que cometió un asesinato en Monterrey, Nuevo León. Se trata de Alfredo Ballí Treviño, un hombre al que el escritor estadounidense Thomas Harris conoció durante una visita a una prisión y cuya personalidad le dejó una impresión que años después influiría en la creación del célebre personaje.

La historia se remonta a la década de 1960, cuando Harris trabajaba como periodista y viajó a México para entrevistar a un recluso estadounidense. Durante esa visita conoció a un médico que atendía a los presos y que, según descubrió después, también cumplía una condena por asesinato.

Aunque el personaje de Hannibal Lecter es ficticio, aquel encuentro fue importante para la construcción del psiquiatra criminal que protagoniza las novelas de Harris y que alcanzó fama mundial con El silencio de los inocentes, una película clásica de terror.

'El silencio de los inocentes' se estrenó en 1991. (Foto: Cinemex)

¿Quién fue Alfredo Ballí Treviño, el asesino mexicano que inspiró a Hannibal Lecter?

Alfredo Ballí Treviño era un médico de Monterrey que fue condenado por el asesinato de Jesús Castillo Rangel, un joven estudiante de medicina cuyo cuerpo fue desmembrado y enterrado en un consultorio médico en 1959.

El caso se difundió debido a la violencia del crimen como por la identidad del responsable: un médico joven y respetado que había cometido un homicidio.

El periodista y escritor Diego Enrique Osorno, quien investigó el caso, explicó a BBC Mundo: “Ese hallazgo genera una enorme preocupación. Y el hecho de que unos días después se sabe que el autor material era un médico brillante, joven, impacta a la ciudad, que queda conmocionada”.

Ballí Treviño fue condenado a muerte, pero la pena le fue conmutada y pasó aproximadamente dos décadas en prisión. Durante su encarcelamiento atendió a otros reclusos, una labor que permitió que Thomas Harris lo conociera.

El escritor no utilizó su nombre real cuando relató el encuentro en el prólogo de una edición conmemorativa de su novela. En su lugar, lo llamó ‘doctor Salazar’.

Anthony Hopkins interpreta a Hannibal Lecter en 'El Silencio de los Inocentes'. (Foto: EFE)

¿Cómo conoció Thomas Harris al médico mexicano que inspiró a Hannibal Lecter?

Thomas Harris tenía 23 años y trabajaba como periodista cuando recibió el encargo de entrevistar a Dykes Askew Simmons, un estadounidense encarcelado en Nuevo León por el asesinato de tres integrantes de la familia Pérez Villagómez.

Simmons había intentado escapar de prisión y recibió disparos durante el intento. Un médico del penal logró salvarle la vida, lo que despertó la curiosidad de Harris.

El escritor relató que, durante su visita, le presentaron a un doctor que conversó con él sobre Simmons y su perfil psicológico: “Él me dijo ‘Señor Harris, ¿cómo se sintió cuando miró a Simmons? Intentaba ver si encajaba en la descripción del asesino que hizo un testigo ocular”, dijo el Dr. Ballí en la conversación con el escritor.

“Era un hombre pequeño y ligero con cabello rojo oscuro. Se paraba muy derecho y había cierta elegancia en él. Teoricé que su aspecto físico probablemente lo hizo crecer como víctima de acoso”, describió Harris en la edición del 25 aniversario de su novela.

La conversación transcurrió sin que el periodista supiera inicialmente que el médico cumplía una condena por asesinato. Antes de abandonar la prisión, Harris preguntó al alcaide quién era aquel hombre. La respuesta fue corta: “El médico es un asesino”.

El funcionario también le explicó que el doctor había sido capaz de ocultar el cuerpo de su víctima en una caja de dimensiones reducidas. La combinación entre su formación médica, su apariencia y su manera de expresarse contrastaba con el crimen por el que estaba encarcelado.

“Años más tarde, estaba intentando escribir una novela. Mi detective necesitaba hablar con alguien con un conocimiento peculiar de la mente criminal. Perdido en el túnel del trabajo, lo llevé al Hospital Estatal de Baltimore para delincuentes dementes para consultar con un recluso ¿Quién creen que estaba esperando en la celda? No era el doctor Salazar, pero gracias al doctor Salazar, podría reconocer a su colega y compañero practicante, Hannibal Lecter”, añadió Harris.

Hannibal Lecter es uno de los asesinos en serie más famosos del cine. (Foto: MGM Studios)

¿De qué trata ‘El silencio de los inocentes’?

El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs) es una película de terror y suspenso psicológico estrenada en 1991 y dirigida por Jonathan Demme. Está basada en la novela homónima publicada por Thomas Harris en 1988.

La historia sigue a Clarice Starling, una joven cadete del FBI que recibe la misión de entrevistar a Hannibal Lecter, un psiquiatra brillante que permanece recluido en una institución de máxima seguridad por sus crímenes, entre ellos el asesinato y canibalismo.

El objetivo de Clarice es obtener información que permita identificar y detener a otro asesino serial conocido como Buffalo Bill, quien secuestra y mata mujeres. Para avanzar en la investigación, la agente debe entrar en un peligroso juego psicológico con Lecter, quien ofrece pistas a cambio de conocer detalles de su vida y sus recuerdos personales.

La relación entre ambos se convierte en el eje de la película. Mientras Clarice intenta descifrar la mente del criminal para encontrar al responsable de los secuestros, Lecter pone a prueba su inteligencia y sus emociones mediante preguntas, observaciones y manipulaciones.

Fue protagonizada por Jodie Foster como Clarice Starling y Anthony Hopkins como Hannibal Lecter. La producción tuvo cinco premios Oscar: mejor película, dirección, actor, actriz y guion adaptado.

¿Dónde ver ‘El silencio de los inocentes’ en México?

En México, El silencio de los inocentes cuenta con opciones de streaming y renta digital, aunque la disponibilidad puede cambiar según el servicio y la fecha de consulta.

La película aparece disponible mediante suscripción en Amazon Prime Video aunque a finales de octubre apareció en el catálogo con la leyenda “se va pronto”. También hay opciones de renta digital en Apple TV Store.