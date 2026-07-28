Trump y Netanyahu se reúnen por primera vez tras inicio de guerra en Irán: ¿Qué temas abordarán hoy?

Durante la reunión entre Trump y Netanyahu se prevé que ambos hablen sobre el posible fin de la guerra en Irán.

La reunión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el presidente Donald Trump este martes, es la primera desde que ambos líderes lanzaron una guerra conjunta contra Irán y una oportunidad para que Netanyahu suavice las tensiones en su relación.

La reunión se produce en un momento en que ambos enfrentan crecientes presiones internas. Netanyahu busca la reelección y se encuentra en una situación delicada, en parte debido al deterioro de su relación con Trump.

Trump está bajo presión para poner fin a una guerra impopular que ha causado estragos económicos y ha disparado los precios antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Según un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para ofrecer información previa sobre la reunión, los líderes también tienen previsto debatir el acuerdo marco que EU e Israel firmaron con Líbano sobre la guerra entre Israel y Hezbolá y la ampliación de los Acuerdos de Abraham.

¿Qué dijo Trump sobre su próxima reunión con Netanyahu?

“Tenemos algunas diferencias”, dijo Trump cuando los periodistas le preguntaron si él y el primer ministro israelí estaban de acuerdo con respecto a Irán. “Pero estamos bastante cerca, sí”.

A lo largo de los años, Trump ha mantenido una relación ambivalente con Netanyahu , pero tras su regreso a la Casa Blanca el año pasado, su alianza parecía más sólida que nunca. Cuando iniciaron la guerra juntos en febrero, lo hicieron con un frente unido, pregonando que sus respectivos ejércitos actuarían de forma coordinada para derrocar a la cúpula iraní y allanar el camino hacia un gobierno más afín a Occidente.

Pero mientras Irán contraatacaba —enviando drones y misiles contra bases estadounidenses y rascacielos en ciudades del Golfo, y bloqueando el estrecho de Ormuz— Trump se vio sometido a una enorme presión, tanto en su país como por parte de sus aliados en la región, para poner fin al conflicto.

Desde entonces, Netanyahu, que quería continuar la lucha en Irán y contra su aliado, Hezbolá, en el Líbano, ha sido marginado mientras Trump buscaba un acuerdo con Teherán.

¿Cuál es el objetivo de la visita de Netanyahu a Trump en la Casa Blanca?

Su visita a la Casa Blanca esta semana se produce en un momento en que los desacuerdos con Trump y el vicepresidente JD Vance han salido a la luz pública sobre la guerra en Irán y otros temas.

Ante el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en las últimas semanas, Netanyahu planea compartir con Trump información de inteligencia israelí sobre el programa nuclear de Teherán, según una persona familiarizada con la visita de Netanyahu, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a hablar con los medios de comunicación.

En el programa Sunday Morning Futures de Fox News Channel, presentado por Maria Bartiromo, Netanyahu dijo que esperaba reunirse con Trump “para escuchar qué tiene en mente” para Irán.