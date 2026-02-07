Netanyahu se reunirá con Trump en Washington: ¿De qué hablarán?

La reunión con Trump, que parece haber sido programada con poca antelación, se produce incluso cuando los medios israelíes especulaban que Netanyahu visitaría Washington. (Bloomberg).

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que discutirá las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con el presidente Donald Trump en persona la próxima semana.

La reunión de los líderes del 11 de febrero en Washington seguirá al inicio de las conversaciones indirectas entre los enviados de Trump y el ministro de Asuntos Exteriores iraní en Omán, que según la administración estadounidense, estaban centradas en limitar el programa nuclear de Teherán.

Israel, con refuerzos estadounidenses, bombardeó instalaciones nucleares iraníes durante una guerra de 12 días en junio y está a favor de nuevas acciones para negar a su archienemigo los medios para amenazar su existencia.

Trump dijo a los periodistas en el Air Force One el viernes por la noche que un acuerdo con Irán que sólo cubriera las cuestiones nucleares “sería aceptable”.

Pero Israel ve la diplomacia actual, lanzada después de que Trump amenazara a los líderes de Irán por su sangrienta represión de las protestas internas, como una oportunidad para adoptar contramedidas más radicales e incluso un cambio de régimen.

“El primer ministro cree que cualquier negociación debería incluir la imposición de limitaciones a los misiles balísticos y el cese del apoyo al eje iraní”, dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado el sábado anunciando la reunión.

La reunión con Trump, que parece haber sido programada con poca antelación, se produce incluso cuando los medios israelíes especulaban que Netanyahu visitaría Washington a finales de este mes para otros eventos.

La referencia a un eje iraní incluye a Hamás, una facción islamista palestina contra la cual Israel libró una guerra de dos años en Gaza, ahora suspendida por un alto el fuego, así como al movimiento Hezbolá del Líbano, a los rebeldes Houthi en Yemen y a las milicias chiítas en Irak.

Trump dijo el viernes que la primera ronda de conversaciones indirectas con Irán fueron “muy buenas” y que habrá otra reunión a principios de la próxima semana.

‘Parece que Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Tenemos que ver cuál es ese acuerdo, pero creo que Irán parece tener muchas ganas de llegar a un acuerdo, como debería ser’, dijo Trump.

En junio, Irán lanzó cientos de misiles balísticos contra Israel, que considera las salvas convencionales de largo alcance como una gran amenaza capaz de abrumar sus defensas aéreas.