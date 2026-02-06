Tensión en Medio Oriente baja varias ‘rayitas’: ¿Qué negoció EU con Irán para detener escalada?

Las principales prioridades de Irán incluyeron “evaluar la buena voluntad y seriedad de la otra parte”, informó la Agencia de Noticias de la República Islámica. (Bloomberg).

Irán dijo que acordó con Estados Unidos continuar las conversaciones indirectas para reducir las tensiones y evitar una confrontación militar, y Teherán describió el primer día como positivo.

Las negociaciones, mediadas por Omán en su capital, Mascate, tuvieron un “buen comienzo”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a la televisión estatal tras la conclusión de las conversaciones del día. Añadió que creía que las partes “podrían alcanzar un marco consensuado para futuras conversaciones” si el proceso continúa en la misma línea.

Los precios del petróleo cayeron tras los comentarios, y el Brent, el referencial, cayó por debajo de los 67 dólares por barril antes de recuperarse. Los precios del crudo se han disparado alrededor de un 12 por ciento este año, en gran parte debido a la preocupación por una nueva guerra en Oriente Medio.

¿De qué habló Irán con EU?

Irán dijo que las discusiones se limitaron a cuestiones nucleares, algo en lo que la República Islámica ha insistido, mientras que funcionarios estadounidenses dicen que deberían incluir los misiles de Irán y el apoyo de Teherán a las milicias regionales.

“El tema de nuestras conversaciones es estrictamente nuclear y no estamos discutiendo ningún otro asunto con los estadounidenses”, dijo Araghchi en una entrevista con la agencia estatal IRIB.

Los funcionarios estadounidenses aún no han comentado el resultado de las conversaciones del viernes.

Las negociaciones implicaron que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, mantuviera múltiples reuniones separadas con la delegación iraní encabezada por Araghchi y el equipo estadounidense, incluido el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

Las principales prioridades de Irán incluyeron “evaluar la buena voluntad y seriedad de la otra parte”, informó la Agencia de Noticias de la República Islámica, estatal.

Araghchi presentó un plan preliminar para “gestionar la situación actual” y avanzar en las negociaciones, agregó.

Algunos operadores de superpetroleros, nerviosos por las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán y los potenciales riesgos para el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz, están acelerando el paso de sus buques por el punto de estrangulamiento, según ha informado Bloomberg

El viernes, el Departamento de Estado reveló nuevas sanciones dirigidas a 15 entidades, dos individuos y más de una docena de los llamados buques de la flota sombra involucrados en el envío de petróleo iraní, mientras la Casa Blanca continúa presionando a Irán a pesar de las conversaciones en curso.

“En lugar de invertir en el bienestar de su propio pueblo y en una infraestructura deteriorada, el régimen iraní continúa financiando actividades desestabilizadoras en todo el mundo e intensificando la represión dentro de Irán”, declaró el portavoz estatal Tommy Pigott. “El presidente se compromete a reducir las exportaciones ilícitas de petróleo y petroquímicos del régimen iraní bajo la campaña de máxima presión de su administración”.

Irán incautó el jueves dos pequeños petroleros en el Golfo Pérsico, sospechosos de contrabando de combustible, según informó la televisión estatal.

Las autoridades iraníes, que realizan con frecuencia este tipo de operaciones anticontrabando, encontraron a bordo alrededor de 6 mil 300 barriles de combustible ilícito, según el informe, sin identificar los buques.

¿Por qué hay tensiones entre Irán y EU?

Trump ha amenazado a Teherán con ataques militares si no acepta un acuerdo, e Irán advirtió que cualquier ataque desencadenaría una guerra regional que involucraría a Israel y Estados Unidos.

El viernes, Estados Unidos instó a todos sus ciudadanos en Irán a abandonar el país o a abastecerse de alimentos y agua si no pueden hacerlo. No se sabe con certeza cuántos estadounidenses siguen en Irán, pero es probable que la cifra sea pequeña.

El objetivo declarado de Trump ha pasado de ofrecer garantías sobre la seguridad de los manifestantes iraníes que organizaron manifestaciones masivas contra el gobierno en diciembre y enero a un acuerdo más amplio para limitar los programas nucleares y de misiles balísticos de Teherán.

Existe un escepticismo generalizado entre los analistas sobre si los dos países pueden llegar a un acuerdo.

“A pesar de algunos avances diplomáticos, los ataques estadounidenses contra Irán siguen siendo probables”, declararon Gregory Brew y Henning Gloystein, analistas de Eurasia Group, en una nota a clientes el jueves.

“La preferencia de Trump por acciones rápidas y decisivas que no se traduzcan en compromisos prolongados significa que los ataques estadounidenses previstos serían intensos, pero no prolongados”.

“Esto parece más un final que un ciclo de negociación rutinario”, dijo el director de inversiones de Amtelon Capital, Maciej Wojtal, en una nota el viernes, y agregó que es probable que Estados Unidos se resista a un cronograma abierto para las negociaciones.

“Las opciones de escalada van desde ataques selectivos contra la infraestructura de misiles de la Guardia Revolucionaria hasta la interdicción marítima de los envíos de petróleo iraní en ruta a China”, dijo Wojtal.

Gran parte del programa atómico iraní resultó dañado en junio, cuando Israel llevó a cabo ataques aéreos y asesinatos en el país.

Estados Unidos, que mantenía conversaciones con la República Islámica antes del inicio de los combates, se sumó posteriormente, lanzando bombas antibúnkeres sobre emplazamientos clave de Irán utilizados para la producción de uranio enriquecido.