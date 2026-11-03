(VIDEO) Chocan 2 helicópteros en el Everest: Una aeronave trasladaba a personas rescatadas; hay un muerto

Dos helicópteros colisionaron este martes 3 de noviembre cuando intentaban aterrizar justo debajo del campamento base del Monte Everest, causando la muerte de al menos una persona y dejando dos heridos, según informaron las autoridades.

Los aviones transportaban a excursionistas que habían subido al campamento base del Everest durante la popular temporada de senderismo en Nepal. Una fuerte nevada había cubierto la ruta antes de que el tiempo mejorara el domingo y miles de excursionistas pudieran desplazarse.

En el Everest no hay carreteras, y los helicópteros son la única forma de bajar a los excursionistas y guías que enferman o se agotan debido al frío y la gran altitud.

Los helicópteros se estrellaron en la aldea de Pheriche, que se encuentra a 4 mil 200 metros de altitud.

Según Bhupendra Thapa, funcionario de la administración del distrito de Solukhumbhu, un turista indio de 47 años falleció en el accidente.

Un pasajero neozelandés resultó herido y fue trasladado a la capital, Katmandú, para recibir tratamiento. Un piloto nepalí sufrió heridas, pero fue atendido en el lugar. No estaba claro el número de personas que iban a bordo de los dos helicópteros.

¿Qué sabemos del choque de dos helicópteros en el Everest?

La colisión ocurrió alrededor de las 8:12 hora local, mientras las aeronaves intentaban aterrizar en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, a pocos kilómetros del Campo Base del Everest.

Según un comunicado emitido por la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, uno de los helicópteros, un AS350 con matrícula 9N-AOD y operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd, había volado desde el aeropuerto de Lukla hacia un helipuerto en Solukhumbu.

El otro, un AS350 con matrícula 9N-AJR y operado por Fishtail Air Pvt Ltd, había despegado de Gorakshep, en Solukhumbu, con destino a otro punto del distrito, transportando a dos ciudadanos extranjeros.

La caminata hasta el campamento base del Monte Everest dura hasta dos semanas y va desde la única pista de aterrizaje de la zona en Lukla hasta el campamento base situado a 5 mil 300 metros.

Esta ruta de senderismo es popular durante el otoño, justo después de la temporada de lluvias y antes de los duros meses de invierno.