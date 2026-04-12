El Monte Everest no tiene nada en contra de mi: ¿Qué estados se salvarán de temperaturas de hasta 45 grados?

Además de la onda de calor, la región norte del país sufrirá los estragos del Frente Frío 44 que provocará temperaturas entre 0 y -10 grados. [Fotografía. Cuartoscuro]

Sí queríamos calor primaveral, pero no era necesario subirle tanto a la temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que durante la semana una amplia parte del territorio mexicano se verá afectada por la onda de calor, cuyas temperaturas podrían alcanzar hasta 45 grados en algunas regiones del país.

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, las altas temperaturas se registrarán en algunas regiones del centro y norte del país. Mientras que en estados como Michoacán, Nayarit o Colima se resentirá con mayor intensidad el calor, en otras zonas deberán lidiar con los efectos del Frente Frío número 44, aun en plena primavera.

Este sistema frontal se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional y, al interactuar con una vaguada en altura y una línea seca que se establecerá sobre el norte de la República Mexicana, generará lluvias puntuales fuertes con probabilidad de descargas eléctricas.

¿Qué estados se verán afectados por la onda de calor en México?

De acuerdo con el reporte del SMN de 96 horas, la onda de calor se concentrará principalmente en el norte, occidente y sur del territorio nacional, con temperaturas que oscilarán entre los 35 y 45 grados.

A continuación te damos a conocer las más de 25 entidades que deberán tomar medidas preventivas para mitigar los efectos de la onda de calor:

Temperaturas máximas de 40 a 45 grados : Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y, en algunos días, zonas de Sonora.

: Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y, en algunos días, zonas de Sonora. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Sobre la presencia del Frente Frío 44, las autoridades meteorológicas advirtieron que entidades como Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz registrarán temperaturas mínimas de entre -10 y 0 grados durante las madrugadas.

¿En qué estados habrá lluvias durante la semana?

Pese al dominio de la onda de calor en gran parte del país, otras entidades tendrán un respiro a lo largo de la semana con lluvias fuertes y chubascos, en algunos casos con probabilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.

El SMN informó que los chubascos y lluvias fuertes podrían presentarse en alrededor de 15 estados, mientras que en otras 8 entidades se registrarán lluvias aisladas. A continuación te presentamos la lista de cómo se registrarán los aguaceros en los próximos días:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Coahuila (norte).

: Coahuila (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Debido a la presencia del Frente Frío 44, se prevén vientos fuertes a muy fuertes, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California y Sonora, así como posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).