‘Lleva casco’: CDMX y Edomex esperan granizada este domingo; activan alerta por lluvias fuertes

La Ciudad de México y el Estado de México esperan fuertes lluvias este domingo 12 de abril, ya que diversos fenómenos afectarán la inestabilidad de la atmósfera y el ingreso de humedad desde las costas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por lluvias, a la espera de precipitaciones de hasta 29 milímetros, en nueve alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que una línea seca, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, son los responsables de las lluvias fuertes a lo largo del país, que afectarán especialmente a estados como Tamaulipas y Nuevo León con puntuales muy fuertes de hasta 75 milímetros.

En el caso de la Ciudad de México y el Estado de México, las lluvias y granizadas pronosticadas se deben principalmente a canales de baja presión, así como el ingreso de aire húmedo.

Lluvias en CDMX y Edomex: Este es el pronóstico para el domingo 12 de abril

Si tienes planeado salir este domingo 12 de abril, toma precauciones, ya que la Ciudad de México espera lluvias de 5 a 25 milímetros, mientras que el Estado de México espera lluvias de 25 a 50 milímetros.

Las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, además de rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.

Pronóstico semanal de lluvias en CDMX y Edomex: Así estará el clima del 13 al 16 de abril

De acuerdo con el pronóstico del clima de Conagua, se espera que esta semana llueva al menos hasta el jueves 16 de abril en la Ciudad de México y el Estado de México.

El pronóstico de lluvias y de temperaturas máximas de alrededor de 26 grados centígrados contradice los pronósticos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que a inicios de marzo alertó que las ondas de calor durarían más que en años pasados entre marzo y mayo.

Las autoridades ambientales también dijeron que se esperaban hasta 15 días de contingencias ambientales y por consiguiente del Doble Hoy No Circula, aunque en el último mes no se registró una mala calidad suficiente para decretar la contingencia.