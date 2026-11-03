‘Andy’ López se deslinda de Amílcar Olán y niega vínculos con huachicol fiscal: ‘Nunca supimos de eso’

‘Andy’ López se deslinda de Amílcar Olán y vínculos con huachicol fiscal. (Foto: captura de pantalla)

Andrés Manuel López Beltrán negó tener vínculos con el llamado huachicol fiscal y con los negocios de Amílcar Olán Aparicio, además de rechazar cualquier relación con una presunta red de contrabando de combustibles.

‘Andy’ López aseguró que los señalamientos forman parte de una campaña de desprestigio en su contra y contra su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video difundido este martes 3 de noviembre, desde Tabasco, el exsecretario de Organización de Morena sostuvo que las acusaciones carecen de pruebas y atribuyó su difusión a empresarios y comunicadores que, afirmó, buscan afectar la imagen de su familia y del movimiento de la Cuarta Transformación.

“Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos. Nunca jamás han podido presentar una sola prueba”, expresó.

¿Qué dijo ‘Andy’ López sobre su relación con Amílcar Olán?

Sobre Amílcar Olán Aparicio, el hijo de AMLO señaló que lo conoció hace algunos años en Villahermosa, cuando se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción.

Recordó que desde el 22 de julio de 2024 había emitido un posicionamiento para negar que él o su familia recomendaran a personas o empresas para obtener contratos o recursos públicos de instituciones gubernamentales.

“No tengo nada que ver con dichos delitos, en los cuales perversamente me quieren inmiscuir. Nunca supimos de eso y jamás hubiéramos sido sumisos si lo hubiéramos sabido”, añadió.

Asimismo, rechazó haber sostenido conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Marina, ya fuera personalmente, por teléfono o por cualquier otra vía, para intervenir en actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles.

En relación con el contraalmirante en retiro Fernando Farías Laguna, detenido en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2026 y trasladado a México en agosto para enfrentar a la justicia, aseguró que agentes estadounidenses del FBI le habrían ofrecido protección e inmunidad, así como a su familia, a cambio de colaborar para involucrarlo a él y a su padre en estos hechos.

“Quien me menciona, y además lo hace aceptando que no tiene ninguna prueba, fue detenido en Argentina y hasta allá fueron agentes estadounidenses del FBI para ofrecerle protección e inmunidad a él y a su familia”, afirmó.

El morenista también acusó directamente al empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca; al periodista Carlos Loret de Mola y a Ramón Alberto Garza de encabezar o participar en una campaña de calumnias en su contra.

Finalmente, sostuvo que los señalamientos tienen motivaciones políticas y aseguró que no existe ni existirá evidencia que demuestre su participación o la de López Obrador en los delitos relacionados con el huachicol fiscal.

“No nos vamos a doblar. No claudicaremos”, expresó al concluir su mensaje.