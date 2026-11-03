Wall Street, con un ojo a las elecciones intermedias de EU; Nasdaq y S&P 500 suben

Las negociaciones de renta variable en Wall Street se ven impulsadas por un mayor apetito de títulos tecnológicos, mientras las miradas se concentran en la jornada electoral que se celebra en Estados Unidos.

En la plaza neoyorquina se observan variaciones mixtas; el indicador tecnológico Nasdaq suma 0.71 por ciento al situarse en los 25 mil 343.65 puntos, acompañado por el S&P 500 que se eleva 0.36 por ciento hasta las 7 mil 568.84 unidades; en contraste, el Dow Jones cede 0.52 por ciento y se coloca en los 51 mil 713.16 enteros.

“Anticipamos una jornada volátil, con los inversionistas atentos a las elecciones de mitad de mandato en los EE. UU., mientras que por otro lado parece haber un regreso parcial en el sector tecnológico y más apertura al diálogo en el frente geopolítico”, indicaron analistas de Bx+.

La sesión comenzó con un repunte de los valores tecnológicos tras las ventas de los últimos días. La fabricante de chips Micron subía cerca de 4 por ciento, mientras que AMD e Intel avanzaban más de un 3 por ciento. Nvidia y Broadcom ganaban alrededor de un 2 por ciento.

En cambio, Apple caía cerca de 2 por ciento después de presentar ayer previsiones por debajo de las expectativas del mercado y registrar unas ventas de iPad que no convencieron a los analistas.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana HOY?

Por el contrario, el mercado bursátil mexicano muestra un notable dinamismo al alza en ambas plazas: el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanza 1.66 por ciento alcanzando las 70 mil 940.31 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores escala 1.86 por ciento para instalarse en las mil 440.10 unidades.

En el continente europeo predomina el sesgo negativo entre las principales referencias. El FTSE 100 de Londres lidera los retrocesos al ceder 0.89 por ciento hacia las 10 mil 665.98 unidades, seguido del IBEX 35 de España que cae 0.49 por ciento a los 18 mil 864.70 enteros, el DAX de Alemania que pierde 0.23 por ciento situándose en los 25 mil 920.39 puntos.

El Euro Stoxx 50 que desciende 0.20 por ciento a las 6 mil 163.56 unidades y el CAC 40 de Francia que resta 0.08 por ciento posicionándose en los 8 mil 041.19 enteros; únicamente el FTSE MIB de Italia opera plano al marcar 49 mil 948.14 puntos.

Finalmente, las cotizaciones del petróleo bajan ligeramente en la sesión, la referencia del West Texas Intermediate (WTI) retrocede 0.09 por ciento situándose en 96.37 dólares por barril, a la vez que el barril de Brent experimenta un ajuste a la baja de 0.83 por ciento al cotizar en 103.90 dólares.

Con información de EFE.