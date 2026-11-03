¡Exigió casarse otra vez! Estreno de ‘La emperatriz divorciada’: Capítulos y dónde ver el k-drama

'La emperatriz divorciada' primero fue una novela web escrita por la autora Alphatart y que tiene más de 160 millones de lectores. (Foto: Disney+, ChatGPT)

La emperatriz Navier parecía tenerlo todo: una corona, un imperio y un matrimonio feliz con Sovieshu, el amor de su infancia. Sin embargo, su vida cambia cuando el emperador se enamora de Rashta, una esclava fugitiva a quien lleva al palacio como su amante. Esta traición marca el inicio de La emperatriz divorciada, el nuevo k-drama que promete robarle un poco de atención a los estrenos de la temporada de anime de otoño de 2026.

Esta historia de romance e intrigas políticas llega al streaming con una adaptación de acción real basada en la popular novela web surcoreana de Alphatart, que conquistó a millones de lectores y posteriormente dio el salto al formato de webtoon.

La emoción entre los seguidores de esta historia de traición, romance y conflictos imperiales no se limita al estreno del live action, pues La emperatriz divorciada también tendrá una adaptación al anime, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de ‘La emperatriz divorciada’ en México?

El live action de La emperatriz divorciada se estrenó este martes 3 de noviembre en la plataforma de Disney+, los capítulos estarán disponibles para México y otros países de Latinoamérica.

La primera temporada contará con 10 episodios, pero no todos estarán disponibles el mismo día. Los primeros 4 capítulos llegarán durante el estreno, mientras que los restantes se publicarán de manera semanal, con 2 episodios cada miércoles.

El calendario de lanzamiento será el siguiente:

4 de noviembre: episodios 1, 2, 3 y 4.

11 de noviembre: episodios 5 y 6.

18 de noviembre: episodios 7 y 8.

25 de noviembre: episodios 9 y 10, con los que concluirá la temporada.

El reparto cuenta con la participación de Shin Min-a, protagonista de series como El amor es como el chachachá y Karma, quien interpretará a la emperatriz Navier, mientras que Ju Ji-hoon, conocido por Kingdom y Héroes de guardia, dará vida al emperador Sovieshu.

El reparto también incluye a Lee Jong-suk, de Big Mouth y Pinocchio, como el príncipe Heinrey, y Lee Se-young, de The Red Sleeve y The Crowned Clown, en el papel de Rashta.

La dirección está a cargo de Cho Su-won, quien anteriormente trabajó en los k-dramas Pinocchio, I Hear Your Voice y Still 17. Además, el proyecto marca su reencuentro con Lee Jong-suk, actor al que dirigió en las primeras 2 producciones. El guion fue escrito por Yeoh Geena y Hyun Choong-yeol, quienes también participaron en A la caza de espíritus malignos.

¿De qué trata la serie de ‘La emperatriz divorciada’?

La historia se desarrolla en un imperio ficticio donde Navier ocupa el trono como emperatriz del Este. Es una mujer inteligente, respetada por sus súbditos y preparada desde joven para asumir las responsabilidades de su posición como gobernante.

Su matrimonio con el emperador Sovieshu, a quien conoce desde la infancia, comienza a deteriorarse cuando él se enamora de Rashta, una esclava fugitiva a quien lleva al palacio como su amante. La llegada de la joven desata tensiones dentro de la corte y pone en riesgo la posición de Navier como emperatriz.

Cuando Sovieshu decide divorciarse para favorecer a su amante, Navier sorprende a todos con una petición: acepta la separación, pero solicita permiso para contraer matrimonio con Heinrey, príncipe heredero del Reino del Oeste.

La decisión transforma una ruptura sentimental en un conflicto político que podría alterar las relaciones entre ambos imperios. Entre conspiraciones, rivalidades y nuevas alianzas, la protagonista deberá decidir qué camino seguir después de la traición de su esposo.

¿Cómo nació ‘La emperatriz divorciada’ y cuándo se estrenará su anime?

Antes de convertirse en un k-drama, La emperatriz divorciada comenzó como una novela web escrita por Alphatart, seudónimo de una autora surcoreana que publicó la historia originalmente en NAVER, en noviembre de 2018.

La escritora explicó que una de sus principales motivaciones fue cambiar la perspectiva de los relatos románticos tradicionales, donde la esposa del emperador suele quedar relegada cuando aparece una nueva mujer.

En esta ocasión, decidió convertir a la emperatriz abandonada en protagonista y explorar qué sucedería si tuviera la oportunidad de volver a casarse.

El éxito de la novela llevó a su adaptación a webtoon en octubre de 2019, con HereLee como responsable de trasladar la historia al formato de cómic digital y SUMPUL a cargo de las ilustraciones. Posteriormente, la obra llegó a lectores de otros países gracias a su publicación en distintos idiomas, incluido el español.

De acuerdo con datos de la plataforma NAVER, el webtoon acumuló aproximadamente 2 mil 970 millones de visualizaciones a nivel mundial, mientras que la novela original fue leída por alrededor de 160 millones.

La expansión de la obra continuará después del estreno del live action. En octubre de 2026, durante la New York Comic Con, se anunció que La emperatriz divorciada también tendrá una adaptación al anime, prevista para 2027, a cargo del estudio japonés TROYCA.

El proyecto forma parte de una alianza entre Crunchyroll, LINE Digital Frontier y HAYATE para desarrollar adaptaciones animadas de aproximadamente 15 webtoons. Esta colaboración muestra el creciente interés por trasladar historias surcoreanas a la animación japonesa, una tendencia que también incluye producciones como Tower of God y Solo Leveling.

Durante el anuncio también se presentó el primer tráiler del anime donde mostraron los diseños de Navier, Sovieshu, Heinrey y Rashta, que conservarán los diseños originales al webtoon original y mostrando la petición de la emperatriz.

Con el estreno del live action y la próxima llegada del anime, los fans de La emperatriz divorciada podrán comprobar que ni una traición, ni un divorcio, ni las intrigas del palacio son suficientes para poner fin a la historia de Navier. Después de todo, ¿quién dijo que una emperatriz no puede volver a casarse?