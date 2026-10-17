Night City busca nuevos mercenarios: ‘Cyberpunk -Edgerunners 2′; fecha de estreno y dónde ver

David Martínez ya no podrá cumplir su promesa de acompañar a Lucy a la Luna. Como parte de la temporada de anime de otoño de 2026, Cyberpunk: Edgerunners regresa después de 4 años con una segunda temporada que presentará nuevos personajes en Night City, una peligrosa ciudad futurista donde las luces de neón, los implantes cibernéticos y la violencia forman parte de la vida cotidiana.

La primera entrega, estrenada en septiembre de 2022, se convirtió en uno de los animes más reconocidos de aquel año. Su éxito le permitió conquistar el premio a Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2023 y contribuyó a recuperar el interés por el videojuego desarrollado por CD Projekt Red.

Sin embargo, la segunda temporada no continuará la historia de David Martínez y Lucy Kushinada. En su lugar, Studio Trigger presentará una trama independiente, protagonizada por una nueva generación de mercenarios que enfrentará conflictos marcados por la venganza, la redención y la lucha por sobrevivir en Night City.

¿Cuándo se estrena Cyberpunk: Edgerunners 2 en Netflix México?

La segunda temporada de Cyberpunk: Edgerunners se estrenará el próximo martes 20 de octubre, exclusivamente en Netflix, de acuerdo con el anuncio oficial de CD Projekt Red y la información publicada por la plataforma de streaming.

La nueva entrega contará con 10 episodios y estará a cargo de CD Projekt Red y el estudio japonés Trigger, que volverán a colaborar en esta producción. Sin embargo, habrá cambios en el equipo creativo: Kai Ikarashi asumirá la dirección, después de participar como animador clave en series como Bocchi the Rock!, Mushoku Tensei y Takopi’s Original Sin, mientras que Kanno Ichigo estará a cargo del diseño principal de personajes.

Bartosz Sztybor y Masahiko Otsuka regresarán para desarrollar la historia. Ambos participaron en la primera entrega, por lo que la producción conservará parte del equipo creativo que dio vida a la historia de David Martínez.

¿De qué trata Cyberpunk: Edgerunners 2 y quiénes serán sus protagonistas?

Night City volverá a ser el escenario principal de Cyberpunk: Edgerunners 2, una ciudad futurista dominada por las corporaciones, la violencia y las modificaciones cibernéticas, donde los mercenarios aceptan peligrosos encargos para sobrevivir.

Uno de los protagonistas será Weak, anteriormente conocido como ‘King’, un veterano mercenario que perdió sus implantes cibernéticos y quedó lejos de la posición que ocupaba en el pasado. Ahora deberá enfrentarse a las consecuencias de su antigua vida mientras intenta encontrar un nuevo propósito.

También aparecerá D, un netrunner perteneciente a la Nación Serpiente, cuya historia estará marcada por la búsqueda del responsable de exterminar a su clan. Su deseo de venganza lo conducirá hacia secretos corporativos que podrían ponerlo en peligro.

Entre los nuevos personajes también destacan Roman Carax, un joven apasionado del cine que busca documentar la violencia de Night City, y Talia, quien creció dentro del mundo corporativo, pero terminó vinculada con Maelstrom, una pandilla conocida por su violencia y obsesión con las modificaciones cibernéticas.

A ellos se suma Avida, una antigua cantante de jazz y expareja de Weak, quien ahora está casada con Kiril, un ejecutivo de la corporación Kang Tao. Ambos son padres de Talia, por lo que sus vínculos familiares también formarán parte de los conflictos de la nueva temporada.

Las relaciones entre estos personajes permitirán explorar distintos sectores de Night City, desde las pandillas que controlan sus calles hasta las corporaciones que concentran el poder económico y tecnológico.

¿De qué trató la primera temporada de Cyberpunk: Edgerunners?

La primera temporada de Cyberpunk: Edgerunners, estrenada en septiembre de 2022, contó la historia de David Martínez, un adolescente que perdió a su madre después de un tiroteo entre pandillas.

Tras quedarse sin recursos, decidió instalarse un implante militar conocido como Sandevistan, que le otorgó una velocidad extraordinaria. Esta decisión lo llevó a conocer a Lucy Kushinada y a unirse a una banda de mercenarios, mientras enfrentaba los peligros de las modificaciones cibernéticas y la ciberpsicosis.

La producción se convirtió en uno de los animes favoritos de los fans, al grado de que en 2023 ganó el premio a Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards, donde superó a series como Attack on Titan, Demon Slayer, Spy x Family y Lycoris Recoil.

Su éxito también contribuyó a revitalizar Cyberpunk 2077, videojuego que enfrentó numerosas críticas tras su lanzamiento en diciembre de 2020.

Tras el estreno, CD Projekt Red reportó que Cyberpunk 2077 superó el millón de jugadores diarios durante una semana, impulsado tanto por la historia de David Martínez como por las actualizaciones que recibió el videojuego.

Ahora, 4 años después, la franquicia de Cyberpunk: Edgerunners buscará repetir aquel éxito con una nueva generación de mercenarios y una historia independiente, en una temporada de anime de otoño que también contará con series como Los diarios de la boticaria y JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, que prometen mantener a los fans pegados al sofá.