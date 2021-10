Series coreanas de terror en Netflix: exorcismos, espíritus y zombis

El furor de la cultura y producciones surcoreanas parece que llegó a su punto máximo con la serie El Juego del Calamar. No obstante, previo al estreno del drama escrito y producido por Hwang Dong-hyuk en Netflix ya se alojaban varias joyas de drama, misterio y terror del país asiático.

Si estás buscando un nuevos contenidos con esa vena que caracteriza al terror surcoreano, te damos seis recomendaciones que se te irán como agua en un par de maratones.

El huésped sobrenatural

Tres personajes abismalmente distintos se encuentran ante una situación de vida o muerte: desterrar a fuerzas malignas.

Un psíquico, un sacerdote y un detective unirán fuerzas para descubrir cómo salvar a una mujer poseída. El sincretismo del contacto con espíritus del más allá, los exorcismos y las indagatorias del investigador le suman drama, terror y misterio a la historia.

Dulce Hogar

Cha Hyun se muda a un barrio nuevo donde presenciará misteriosos y macabros sucesos en el domicilio de su vecina. La inexplicable transformación de varias personas en feroces monstruos pondrán en jaque a todo un vecindario que hará lo posible para sobrevivir.

Nightmare High

Los contenidos breves en la plataforma van ganando terreno. Así lo demuestra esta serie de 12 capítulos, cuya duración de cada episodio no excede los 18 minutos.

Un extraño profesor llega a una escuela. De forma simultánea los alumnos comienzan a experimentar algo inusual: sus sueños comienzan a hacerse realidad.

Ante los aterradores acontecimientos, una de las pupilas intentará resolver el misterio para salvar a su entorno inmediato.

Extraños del infierno

Un escritor de novelas policiacas se muda a un edificio donde los vecinos, más que impertinentes, despiertan en el nuevo inquilino intriga y sospechas.

Las pesadillas comienzan a gobernar la calma del escritor y una serie de eventos extraños lo orillan a aliarse con sus compañeros de vivienda. Sin embargo, el miedo no cede y un vecino malévolo no cederá en sus planeas macabros.

Kingdom

Esta serie está basada en el popular webcómic The Kingdom of the Gods. Lo atractivo de esta serie no solo es la ambientación de época, situada en la Dinastía Joseon de Corea, sino la perfecta conjunción con el drama de sucesión al trono, las intrigas de una corte dividida y la persecución de una horda de zombis.

Goedam

Esta maravillosa compilación reúne ocho cortometrajes que oscilan entre los 7 y los 15 minutos. Pero no por su brevedad surten menos efecto, al contrario, las historias llegan a ser tan densas que te dejarán atónito con los giros narrativos.

Las historias están basada en leyendas urbanas de Corea del Sur; el terror se instala en situaciones insospechadas de la modernidad.