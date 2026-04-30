American Society ‘presiona’ a México para actuar contra Rocha Moya: ‘Cooperación judicial no es opcional’

Rocha Moya fue acusado de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

La American Society of Mexico exhortó al Gobierno de Sheinbaum a actuar con rapidez y transparencia ante la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve políticos más, subrayando que este tipo de colaboración no es opcional, sino una obligación derivada de tratados y acuerdos bilaterales.

Esto surge luego de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicitara formalmente la aprehensión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como de otros funcionarios y exfuncionarios vinculados a investigaciones en curso.

En su pronunciamiento, la American Society destacó que México debe responder “con celeridad, transparencia y plena disposición institucional” a los mecanismos de cooperación activados, ya que también está en juego su credibilidad como socio estratégico en materia económica, comercial y de seguridad.

“La cooperación judicial entre Estados Unidos y México no es optativa: es un imperativo derivado de los compromisos bilaterales en materia de seguridad y combate al crimen organizado”, enfatizó.

American Society asegura a México que procesos judiciales de EU son rigurosos

La American Society señaló que los procesos judiciales estadounidenses se rigen por estándares rigurosos de investigación y debido proceso, luego de que Sheinbaum dijera que el Gobierno de Trump no presentó pruebas contundentes sobre los presuntos sobornos a Rocha Moya.

El organismo, que representa a empresas y a la comunidad estadounidense en México, recordó que la relación comercial entre ambas naciones —donde México es el principal socio de Estados Unidos— no puede mantenerse sin una cooperación genuina en materia de Estado de derecho. “Seguridad y prosperidad van de la mano”, subrayó.

Finalmente, reiteró su respaldo a los principios del debido proceso y la presunción de inocencia para todas las personas involucradas, al señalar que la firmeza institucional no está reñida con el respeto a las garantías procesales.

A la par, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno no encubrirá a ningún funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico, pero advirtió que no permitirá “la intromisión o injerencia de un Gobierno extranjero” tras la acusación de Estados Unidos.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que el Departamento de Justicia de EU, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hiciera públicos cargos por presuntos delitos de narcotráfico y armas contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, un senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán, a quienes vincula con el Cartel de Sinaloa.