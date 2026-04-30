Gobernador Alfonso Durazo expande inversión industrial en Nogales con inauguración de empresa Dormakaba

La llegada de una nueva planta de la empresa Dormakaba en Nogales, reafirma el papel de la entidad sonorense a nivel nacional, como una plataforma de atracción de inversión que transforma la región fronteriza, detona el desarrollo económico y genera nuevos empleos mejor remunerados, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño durante su gira de trabajo por la ciudad fronteriza para la inauguración de esta nave industrial. Además, como parte de su agenda prioritaria de impulso a los municipios, entregó en Santa Cruz apoyos para fortalecer los servicios públicos.

En Nogales, el gobernador Durazo, junto al secretario del H. Ayuntamiento de Nogales Hipólito Sedano, al secretario de Economía y Turismo de Sonora Roberto Gradillas Pineda y a directivos de la empresa, inauguró la planta industrial Dormakaba, con una inversión estratégica de 65 millones de dólares que fortalece la competitividad de Sonora y consolida al estado como destino confiable para la inversión nacional e internacional.

“Yo definí, comprometí desde campaña que mi gobierno sería un facilitador de la inversión y lo he cumplido por una razón. Porque la inversión genera empleo, y es el empleo justamente remunerado lo que nos permite sustentar una política de bienestar en el largo plazo. Y empleos como los que genera aquí Dormakaba, que son de alta especialidad, ayudan en este objetivo que nos hemos propuesto como Gobierno de Sonora: llevar a nuestro estado en un proceso de transición de la manufactura simple, histórica, hacia procesos de producción de más alta especialización”, destacó el gobernador Durazo.

La nueva planta cuenta con 254 mil 700 pies cuadrados, duplicando la capacidad de su edificio anterior, donde más de 200 trabajadores producen y envían cerraduras mecánicas y electrónicas a más de 40 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, India y Alemania. La expansión de esta operación representa una inversión transformadora que impulsa el desarrollo regional, genera empleos de calidad y fortalece la presencia de Sonora en los mercados internacionales.

En Santa Cruz, el mandatario estatal, acompañado de la presidenta municipal Alma Guadalupe Téllez Salomón, entregó apoyos a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), consistentes en un recolector de basura, una ambulancia y anunció la instalación de 160 paneles solares para el pozo de agua de la localidad.

El gobernador Durazo destacó que estas acciones representan una mejora significativa en los servicios básicos y de atención médica para las y los habitantes del municipio, al fortalecer la capacidad operativa del ayuntamiento y garantizar mejores condiciones de abastecimiento de agua potable.