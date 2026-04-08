Estrategia de seguridad de Durazo da resultados: retira de circulación casi 15 millones de dosis de droga

El gobernador de Sonora señaló que la estrategia de seguridad del estado ha dado resultados.

La estrategia integral de seguridad impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño en Sonora, dio como resultado el aseguramiento de 14 millones 807 mil 431 dosis de drogas y la detención de 196 personas, derivado de operativos realizados del 30 de marzo al 7 de abril del presente año, por instituciones que conforman la Mesa Estatal de Seguridad.

Estos resultados son producto de la coordinación permanente del Gabinete de Seguridad, donde convergen esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, consolidando a Sonora como un referente en la implementación de acciones efectivas para el combate a la delincuencia.

De manera conjunta, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Policía Estatal de Seguridad Pública y Agencia Ministerial de Investigación Criminal, lograron además el aseguramiento de 16 armas de fuego, 456 cartuchos útiles y la recuperación de 41 vehículos.

En el mismo periodo, se ejecutaron 24 órdenes de cateo y 78 órdenes de aprehensión, así como el decomiso de 12 máquinas tragamonedas, utilizadas en actividades ilícitas.

Adicionalmente, se aseguraron 270 pesos en efectivo y 17 vapeadores, fortaleciendo las acciones para inhibir conductas delictivas y proteger la salud de la población.

Con estos resultados, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de mantener una estrategia firme, coordinada y con resultados tangibles, que garantice la seguridad y el bienestar de las y los sonorenses.