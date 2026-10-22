Preventa de ‘Los diarios de la boticaria’: Precios, tomos y todo lo que debes saber de la novela ligera

Los primeros dos tomos de la novela ligera de 'Los diarios de la boticaria' contemplan los acontecimientos que se relataron en la primera temporada del anime. (Foto: Distrito Manga, ChatGPT)

Por si los nuevos capítulos del drama de nuestra querida lunática de las plantas y los sapos no fueran suficientes, ahora Maomao se prepara para ocupar un lugar en el librero de tu casa, pues Distrito Manga anunció la preventa en México de la novela ligera de Los diarios de la boticaria, escrita por Natsu Hyūga e ilustrada por Touko Shino.

La editorial anunció la preventa de los primeros 2 tomos de la novela ligera, cuya publicación está prevista para inicios de diciembre. Además, confirmó que la colección continuará con lanzamientos mensuales, por lo que los lectores podrán disfrutar de las aventuras de Maomao, incluso más allá de los acontecimientos adaptados al anime.

Si también estás ansioso por tener en tus manos el material original que dio origen a los misterios del barrio rojo y el Palacio Interior, acá te contamos qué regalos incluirán los primeros ejemplares y cómo adquirir la novela ligera, una obra que supera los 45 millones de copias distribuidas.

¿Dónde comprar la novela ligera de Los diarios de la boticaria en México?

Distrito Manga abrió la preventa de los primeros 2 tomos de Los diarios de la boticaria a través de Amazon México y Buscalibre, donde los lectores pueden apartar los ejemplares antes de su publicación oficial.

Cada volumen tendrá un precio de 329 pesos, por lo que adquirir los primeros 2 libros representará un gasto de 658 pesos, sin considerar posibles costos de envío.

Los ejemplares pueden reservarse en las plataformas de Amazon México y Buscalibre.

Ambos volúmenes se publicarán en diciembre de 2026. Posteriormente, Distrito Manga continuará con la distribución mensual de la colección, aunque todavía no se cuenta con un calendario detallado de los siguientes lanzamientos.

Respecto a las entregas, la editorial aclaró que las fechas mostradas por Amazon y Buscalibre durante la preventa son provisionales y pueden variar según cada establecimiento.

Los plazos se actualizarán una vez que los libros estén disponibles para su envío. Por lo tanto, las fechas que aparecen actualmente en las plataformas no necesariamente corresponden al día en que los compradores recibirán sus ejemplares.

¿Qué regalos incluyen los primeros tomos de Los diarios de la boticaria?

Los primeros 2 volúmenes de la novela ligera de Los diarios de la boticaria incluirán ilustraciones interiores a color, una postal y un separador exclusivos de la primera edición.

Distrito Manga precisó que estos artículos promocionales estarán disponibles hasta agotar existencias y no formarán parte de las reimpresiones posteriores.

La traducción de la edición mexicana estuvo a cargo de Maite Madinabeitia. Ambos volúmenes se publicarán en formato de tapa blanda, con 312 páginas para el primer tomo y 344 para el segundo, mientras que sus dimensiones serán de 21 × 15 × 2.2 centímetros.

¿De qué trata Los diarios de la boticaria y sus dos mangas?

Ambientada en un imperio ficticio inspirado en la China imperial, la historia de Los diarios de la boticaria sigue a Maomao, una joven criada en el barrio rojo que aprendió sobre medicina, plantas medicinales y venenos gracias a las enseñanzas de su padre adoptivo.

Su vida cambia cuando unos traficantes la secuestran y la venden como sirvienta al Palacio Imperial. Aunque intenta pasar inadvertida, sus conocimientos médicos llaman la atención de un eunuco llamado Jinshi, un influyente funcionario que la convierte en catadora de alimentos de una de las consortes del emperador.

A partir de ese momento, Maomao comienza a investigar enfermedades inexplicables, posibles envenenamientos y conspiraciones que amenazan a los habitantes de la corte.

Los primeros 2 tomos de la novela ligera abarcan los acontecimientos que posteriormente se adaptaron en los 24 episodios de la primera temporada del anime. El primer volumen presenta la llegada de Maomao al palacio y sus investigaciones iniciales, mientras que el segundo profundiza en las conspiraciones y el pasado familiar de la protagonista.

Una particularidad de esta franquicia es que cuenta con 2 adaptaciones al manga publicadas desde 2017. La primera está ilustrada por Nekokurage, cuya versión sirvió como una de las referencias visuales para el anime y se encuentra disponible en México a través de la editorial Panini, con 16 tomos publicados.

La segunda adaptación está ilustrada por Minoji Kurata y se publica bajo el sello de Shogakukan. Aunque ambos mangas parten de la historia original de Natsu Hyūga, se diferencian por sus estilos de dibujo y por la manera de representar a los personajes y los misterios que investiga Maomao.

Los mangas de 'Los diarios de la boticaria' están disponibles en México a través de la editorial Panini. (Foto: Shutterstock)

¿Qué es una novela ligera y cuáles son sus diferencias con el manga?

Las novelas ligeras, conocidas en Japón como light novels, son obras literarias en las que predomina el texto y que incorporan ilustraciones de estilo manga o anime para representar personajes y momentos relevantes de la historia.

A diferencia del manga, donde los acontecimientos se desarrollan principalmente mediante viñetas, dibujos y diálogos, como en las historietas, las novelas ligeras utilizan una narración semejante a la de los libros tradicionales.

Este formato permite profundizar en los pensamientos de los personajes, describir escenarios y desarrollar con mayor detalle las conversaciones.

En el caso de Los diarios de la boticaria, la historia comenzó como una novela web publicada por Natsu Hyūga en 2011. Posteriormente, recibió una edición impresa y, en 2014, comenzó su publicación como novela ligera ilustrada por Touko Shino bajo el sello japonés Hero Bunko.

Entre las novelas ligeras japonesas más populares se encuentran series como Re:Zero– Starting Life in Another World, Sword Art Online, Overlord, Classroom of the Elite y Mushoku Tensei, obras que también cuentan con adaptaciones al manga y al anime.

¿Cuáles son los próximos estrenos de Los diarios de la boticaria?

La llegada de las novelas ligeras a México coincide con una etapa de nuevos proyectos para la serie, que continuará con la tercera temporada del anime, una película animada y una adaptación live action.

La tercera temporada comenzó su transmisión el pasado 2 de octubre y se dividirá en 2 partes. Además, la primera de Los diarios de la boticaria contará con una historia original de Natsu Hyūga, independiente de los acontecimientos adaptados directamente de las novelas.

Por su parte, la adaptación live action estará a cargo de Prime Video Japón y contará con Mana Ashida en el papel de Maomao, la joven boticaria apasionada por los venenos y las plantas medicinales. La actriz japonesa también participó en Titanes del Pacífico (2013), película dirigida por Guillermo del Toro. La serie se estrenará hasta 2028.