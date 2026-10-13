La vez que Guillermo del Toro olvidó en un taxi sus apuntes de ‘El laberinto del fauno’

Guillermo del Toro relató que era frecuente que perdiera el cuaderno donde tenía apuntes de sus películas. (Fotografía. ChatGPT, IMDB, EFE)

¿Te imaginas qué habría pasado con la carrera de uno de los cineastas mexicanos más exitosos de la historia si hubiera perdido sus apuntes? El reestreno de El laberinto del fauno en México, programado para este 15 de octubre, es una oportunidad para recordar la ocasión en que Guillermo del Toro olvidó en un taxi de Londres una libreta que contenía años de trabajo creativo para una de sus películas más reconocidas.

La cinta, que celebra su 20 aniversario con un reestreno en versiones restauradas en 4K y 3D, sigue la historia de Ofelia, una niña que descubre un laberinto donde habitan criaturas fantásticas. Antes de llevar esta historia al cine, Guillermo del Toro estuvo a punto de perder los dibujos y apuntes que reunió durante años.

En aquel momento, Del Toro interpretó la pérdida de su libreta como una especie de ‘señal divina’ que lo impulsó a continuar con su proyecto cinematográfico y contar los misterios del Reino Subterráneo.

¿Cómo extravió Guillermo del Toro su libreta con los apuntes de ‘El laberinto del fauno’?

Antes de que sus criaturas fantásticas cobraran vida en la pantalla grande, muchas de ellas surgieron entre las páginas de los cuadernos de Guillermo del Toro. El cineasta mexicano utiliza estas libretas como un laboratorio de imaginación, donde reúne dibujos de monstruos, bocetos de escenarios y apuntes que después transforma en historias cinematográficas, como ocurrió con El laberinto del fauno.

Uno de esos ejemplares desapareció durante una estancia en Londres, después de que el director terminara el rodaje de Hellboy (2004). El cineasta olvidó la libreta en un taxi y perdió el rastro del vehículo antes de darse cuenta de lo ocurrido.

El incidente le provocó una profunda angustia, pues el cuaderno contenía parte del trabajo creativo que desarrolló durante años. En su libro Guillermo del Toro: Cabinet of Curiosities (2013), recordó el impacto emocional que sintió al perderlo: “Lloré y lloré y lloré porque estos libros son para mis hijos”, escribió.

Del Toro intentó recuperar sus apuntes e incluso acudió a las autoridades londinenses para reportar la pérdida. Sin embargo, la posibilidad de que el cuaderno desapareciera definitivamente lo llevó a reflexionar sobre una decisión profesional que había postergado.

En aquel momento, el cineasta debía elegir entre dirigir Los Cuatro Fantásticos, una producción de superhéroes de Hollywood, o apostar por una historia de fantasía oscura mucho más personal, muy fiel a su estilo.

Guillermo del Toro mostró en su libro varios de los apuntes que hizo para la creación de la película 'El laberinto del fauno' (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo recuperó Guillermo del Toro su libreta?

En Cabinet of Curiosities, Guillermo del Toro explicó que la pérdida de su cuaderno representó una especie de señal sobre el rumbo que debía tomar su carrera: “Lo entiendo. Es porque estaba a punto de perderme a mí mismo. Voy a hacer El laberinto del fauno”, recordó.

Poco después, el director recibió una llamada del taxista, quien encontró entre las páginas de la libreta un papel con el logotipo del hotel donde se hospedaba el director. Gracias a esa pista consiguió localizarlo y devolverle sus apuntes.

Guillermo del Toro conservó recuerdos del incidente, entre ellos el recibo del taxi y documentación relacionada con el reporte de la pérdida, que posteriormente mostró en el libro.

Como agradecimiento por recuperar su libreta, el cineasta entregó una recompensa equivalente a unos 900 dólares.

Sin embargo, aquella no fue la única ocasión en que perdió uno de sus cuadernos. Años después, durante la promoción de La forma del agua (2017), Del Toro reveló que extravió otra libreta apenas 2 semanas antes de una entrevista con el periodista Stephen Galloway. El director reconoció que este tipo de incidentes le ocurrían seguido.

Guillermo del Toro creyó que 'El Laberinto del Fauno' iba a ser de sus últimos proyectos cinematográficos de su estilo de relatos fantásticos. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué reconocimientos tuvo ‘El laberinto del fauno’ de Guillermo del Toro?

La decisión de realizar El laberinto del fauno terminó por convertirse en uno de los momentos más importantes de la trayectoria de Guillermo del Toro. La película consiguió reconocimiento internacional y obtuvo 6 nominaciones a los premios Óscar de 2007, de las cuales ganó 3 estatuillas.

Los galardones fueron en las categorías de mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor maquillaje. Además, la producción obtuvo 3 premios BAFTA y 7 premios Goya, incluido el de mejor guion original para Del Toro.

Sin embargo, el éxito de la cinta no eliminó las dificultades profesionales del cineasta. Durante un homenaje celebrado en el National Film Theatre de Londres, en mayo de 2026, confesó que llegó a considerar que El laberinto del fauno sería la última de su carrera.

'El laberinto del fauno' recibió tres Premios Oscar y es una de las películas más reconocidas de Guillermo del Toro (Foto: ICAA) (Netflix)

“Pensé que no había más futuro para mí. Era muy complicado conseguir películas de la forma que a mí me gustaba hacer”, declaró durante su discurso en Londres.

A pesar de aquella incertidumbre, el director continuó su trayectoria y posteriormente consiguió los premios Óscar a mejor película y mejor dirección por La forma del agua (2017), además de la estatuilla a mejor película de animación por Pinocho (2022).

Dos décadas después, El laberinto del fauno regresa a los cines mexicanos como una de las películas más emblemáticas de Guillermo del Toro. Una historia que pudo tomar un rumbo distinto si el cineasta hubiera aceptado una oferta de Hollywood o si aquella libreta, que reunía años de trabajo creativo, nunca hubiera regresado a sus manos.