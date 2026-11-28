La Fiscalía de Estados Unidos ofreció este viernes de manera formal un acuerdo de culpabilidad al capo mexicano Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, cuya oferta sus abogados revisarán, según revelaron documentos judiciales.

“Más temprano hoy, el Gobierno extendió una oferta escrita de acuerdo de culpabilidad al acusado Rafael Caro Quintero. La defensa revisará la oferta con el acusado de manera expedita”, indicó una carta firmada por el fiscal EU para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

¿Qué pasa si Caro Quintero no acepta el acuerdo?

El documento, entregado al juez Frederic Block en Brooklyn, añade que “hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo”, por lo que ambas partes piden mantener la fecha del juicio del 8 de marzo y todos los plazos relacionados.

“En caso de que las partes lleguen a un acuerdo para resolver el asunto sin necesidad de ir a juicio, se pondrán en contacto con el despacho del juez a la brevedad posible para programar una audiencia de cambio de declaración”, añadió el texto.

La Fiscalía estadounidense, que no detalló las condiciones del acuerdo de culpabilidad en este documento público, respondió así a la petición del juez Block, quien la semana pasada emplazó a ambas partes a informarle sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de culpabilidad antes del 30 de noviembre.

¿Cuándo es la próxima audiencia de Caro Quintero?

En dicha audiencia de seguimiento, hace una semana, el juez mantuvo la selección del jurado y el juicio para el 8 de marzo de 2027, y convocó la siguiente audiencia del caso para el 14 de enero.

El capo mexicano enfrenta varios cargos por narcotráfico y conspiración para cometer asesinato por su participación en el secuestro, la tortura y el homicidio, en 1985, del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique ‘Kiki’ Camarena.

Caro Quintero recibió una sentencia de 40 años de prisión en México por el asesinato del agente federal, pero un tribunal anuló su condena y lo liberó en 2013. Después, continuó con el narcotráfico hasta que lo detuvieron nuevamente en 2022, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En febrero de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum lo envió a Estados Unidos junto con otros 28 presos que reclamaba ese país, entre ellos Vicente Carrillo Fuentes, antiguo líder del Cártel de Juárez.