Mañana se juegan los otros dos partidos de vuelta de cuartos de final, donde Chivas buscará su pase a semifinales luego de caer ante Pachuca en la ida. (Foto: EFE/ Paladar Negro/ Pexels)

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa su fase final este sábado, día en el que se disputan los dos primeros partidos de vuelta de los cuartos de final. América y Monterrey protagonizan el encuentro estelar de la jornada, en una eliminatoria que todavía no tiene un ganador después de empatar sin goles en el primer compromiso.

Las Águilas recibirán a Rayados en el Estadio Banorte, donde ambos equipos buscarán definir su boleto a las semifinales del futbol mexicano. El conjunto regiomontano necesita conseguir una victoria para continuar en la competencia, mientras que los azulcremas tienen la ventaja de cerrar en casa y avanzar si se mantiene la igualdad en el marcador global.

Además del enfrentamiento entre América y Monterrey, la primera jornada de los partidos de vuelta contempla el duelo entre Toluca y Atlas. Los Diablos Rojos llegan con una ventaja de dos goles después de imponerse 2-0 en la ida, por lo que buscarán conservar el resultado para conseguir su clasificación.

Gerardo Arteaga (i) de Monterrey disputa el balón conJavier Cerrillo de América este miércoles en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura mexicano. EFE/Miguel Sierra (MIGUELSIERRA/EFE)

¿Dónde ver América vs. Monterrey EN VIVO? Fecha, hora y canales de transmisión

El partido entre América y Monterrey será el estelar de este sábado. El encuentro se disputará por la noche, una vez que concluya el compromiso entre Toluca y Atlas, programado para las 19:00 horas.

Las Águilas recibirán a Rayados a las 21:10 horas en el Estadio Banorte, en un enfrentamiento que definirá al primero de los semifinalistas de esta llave de cuartos de final.

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026.

Sábado 28 de noviembre de 2026. Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México.

Estadio Banorte, Ciudad de México. Hora: 21:10 horas (tiempo del centro de México).

21:10 horas (tiempo del centro de México). Dónde ver: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

En El Financiero Deportes tendremos todas las actualizaciones sobre el partido, desde los momentos más importantes del encuentro hasta el resultado final y la definición del equipo que conseguirá su boleto a las semifinales del Apertura 2026.

América vs. Monterrey: ¿Qué pasó en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX?

La eliminatoria entre América y Monterrey comenzó el miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA, casa de los Rayados. Aunque ambos equipos generaron oportunidades frente al arco rival, ninguno consiguió marcar y el encuentro terminó con un empate sin goles que dejó todo por definirse en la Ciudad de México.

El conjunto regiomontano tuvo que afrontar buena parte del compromiso con un hombre menos. Ricardo Chávez recibió una tarjeta roja directa al minuto 11, luego de una entrada sobre un futbolista azulcrema que terminó con una plancha a la altura de la rodilla. La expulsión obligó a los locales a modificar su planteamiento para contener los ataques del América.

Pese a la desventaja numérica, Monterrey consiguió mantener su portería en cero gracias, en buena medida, a la actuación de Luis Cárdenas. El guardameta respondió en varias ocasiones y realizó al menos cuatro intervenciones importantes para evitar que las Águilas se llevaran la victoria.

América, por su parte, no consiguió aprovechar la superioridad numérica ni las oportunidades que generó mediante contragolpes, jugadas a balón parado y disparos dentro y fuera del área.

El empate dejó un escenario favorable para los dirigidos por el conjunto azulcrema, que terminaron mejor posicionados en la fase regular. Por ello, Monterrey está obligado a ganar en el partido de vuelta para avanzar. América, en cambio, conseguirá su clasificación si vuelve a empatar y mantiene la igualdad en el marcador global.

Toluca vs. Atlas: ¿A qué hora y dónde ver la vuelta de cuartos de final?

La otra eliminatoria que se define este sábado enfrenta a Toluca y Atlas. Los Diablos Rojos llegan con una ventaja importante después de ganar 2-0 en el partido de ida, disputado el miércoles en el Estadio Nemesio Diez.

El brasileño Helinho fue el protagonista del encuentro al marcar los dos goles de su equipo. El primero llegó al minuto 15, tras una asistencia del argentino Nicolás Castro, mientras que el segundo fue desde el punto penal al 54. Incluso, Toluca estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate del portugués Paulinho que terminó estrellándose en el poste.

El resultado obliga al Atlas a buscar una remontada frente a su afición. Los rojinegros necesitan ganar por dos goles para igualar el marcador global y avanzar gracias a su mejor posición en la tabla general. Si Toluca conserva la ventaja o pierde por un solo tanto, conseguirá su clasificación a la siguiente ronda.

Helinho fue el gran héroe del Toluca con su doblete al Atlas; marcó un golazo al minuto 15 para vencer al portero del Atlas, Camilo Vargas. (Foto: EFE)

La vuelta se jugará este sábado en el Estadio Jalisco, casa de los rojinegros, quienes buscarán aprovechar la localía para revertir el resultado.

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026.

Sábado 28 de noviembre de 2026. Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

19:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara.

Estadio Jalisco, Guadalajara. Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX.

Una vez que concluyan los partidos entre América y Monterrey, así como Toluca y Atlas, los equipos ganadores tendrán que esperar para conocer a sus rivales en las semifinales.

Los otros dos boletos se definirán mañana domingo, cuando se disputen los encuentros de Chivas vs. Pachuca y Cruz Azul vs. León, que completarán los cruces de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026.

Con información de EFE.