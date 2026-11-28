La transmisión en vivo del Bolo Fest 2026 será completamente gratis, por lo que podrás disfrutar del desfile navideño sin salir de casa. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La Navidad está cada vez más cerca y la Ciudad de México comienza a llenarse de celebraciones para recibirla. Una de ellas es el Bolo Fest 2026, el desfile organizado por Liverpool que este sábado 28 de noviembre recorrerá Paseo de la Reforma con globos gigantes, carros alegóricos, música y personajes infantiles.

Este espectáculo se ha convertido en un clásico para dar la bienvenida a la época decembrina. Con sus figuras monumentales y ambiente festivo, la celebración recuerda al tradicional Thanksgiving Day Parade de Nueva York, y esta vez el frío que se siente en la capital mexicana también forma parte del escenario.

Pero si las bajas temperaturas son una razón para no salir de casa, no hay necesidad de perderse el espectáculo. El Bolo Fest contará con una transmisión completamente gratuita y en vivo para que las familias puedan seguir el recorrido y disfrutar de las actividades desde la comodidad de su hogar.

El desfile navideño se realiza sobre Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Dónde se hace el Bolo Fest 2026? Ruta OFICIAL y horario

El Bolo Fest 2026 recorrerá Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México. La caravana navideña tendrá como punto de partida el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Monumento a la Revolución, donde concluirá el desfile.

Durante el trayecto, los asistentes podrán observar los globos monumentales, carros alegóricos y personajes que acompañarán la celebración. Estos son los puntos principales del recorrido:

Ángel de la Independencia: punto de partida del desfile.

Glorieta del Ahuehuete.

Monumento a Cuauhtémoc.

Fuente de la República.

Monumento a la Revolución: punto de llegada.

De acuerdo con la información compartida por Liverpool, el desfile está programado para comenzar a las 15:00 horas de este sábado 28 de noviembre. La entrada será gratuita, por lo que no se necesita comprar boletos ni realizar algún registro para disfrutar del espectáculo.

Bolo Fest 2026 EN VIVO: ¿Dónde ver el desfile navideño?

Para quienes prefieran quedarse en casa o no puedan trasladarse hasta Paseo de la Reforma, Liverpool habilitará una transmisión en vivo para seguir el Bolo Fest 2026 por internet.

La transmisión será gratuita y permitirá disfrutar del desfile navideño sin necesidad de acudir a alguno de los puntos del recorrido. Para verlo, únicamente será necesario ingresar al canal oficial de la tienda departamental en YouTube.

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026.

Sábado 28 de noviembre de 2026. Hora de transmisión: 14:55 horas.

14:55 horas. Dónde verlo: Canal oficial de Liverpool México en YouTube.

La transmisión comenzará cinco minutos antes del arranque programado del desfile, es decir, a las 14:55 horas, mientras que el recorrido por Paseo de la Reforma iniciará a las 15:00 horas. Así, quienes sigan el espectáculo desde casa podrán conectarse con anticipación para no perderse el comienzo de la celebración.

¿Cuáles son las alternativas viales por el Bolo Fest 2026?

Si tienes planeado salir este sábado y circular por la zona, toma en cuenta que el Bolo Fest provocará afectaciones vehiculares en algunas de las principales vialidades de la capital, debido al recorrido que comenzará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Monumento a la Revolución.

Ante esta situación, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Ovial) compartió algunas alternativas para los automovilistas que necesiten desplazarse por la zona. Estas son las vialidades que puedes considerar para evitar el recorrido del desfile:

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Avenida Arcos de Belén.

Doctor Río de la Loza.

Avenida Chapultepec.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Las autoridades recomendaron tomar precauciones ante las afectaciones previstas a partir de las 15:00 horas. Por ello, si necesitas trasladarte por los alrededores de Paseo de la Reforma, lo mejor es anticipar tus recorridos y considerar rutas alternas.

Para quienes asistan, también es recomendable llegar con anticipación para encontrar un buen lugar desde donde observar el desfile. Si van con niñas y niños, es importante mantenerlos siempre a la vista y establecer un punto de encuentro en caso de que se separen. Además, debido a las bajas temperaturas que se han registrado en la capital, conviene llevar ropa abrigadora para disfrutar del espectáculo al aire libre.