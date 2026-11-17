'El Cascanueces: Una Navidad Mexicana' mantendrá gran parte de la música y de la historia original, pero se agregarán elementos y sonidos de la cultura de nuestro país. (Foto: Ticketmaster, ChatGPT)

Las piñatas, las catrinas, los alebrijes, las Adelitas y hasta los luchadores de la AAA formarán parte de El Cascanueces: Una Navidad Mexicana, una reinterpretación del clásico ballet de Piotr Ilich Chaikovski que sustituirá los paisajes nevados y los grandes castillos europeos por una tradicional posada mexicana llena de magia y fantasía.

La producción, creada por el bailarín y director artístico Tonatiuh Gómez, tendrá su estreno mundial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX el próximo 4 de diciembre.

Detrás de cada coreografía y de los cambios que dan vida a esta nueva versión del clásico navideño, existe la historia de un joven que se enamoró del ballet cuando vio por primera vez El Cascanueces.

En entrevista con El Financiero, Tonatiuh Gómez relató los detalles de esta producción y las experiencias que lo inspiraron a transformar la batalla contra el Rey Ratón en un enfrentamiento de la Revolución Mexicana y al Hada de Azúcar en una Catrina.

¿Cómo se creó la versión mexicana de ‘El Cascanueces’ de Tonatiuh Gómez?

La historia de Tonatiuh Gómez con la danza clásica comenzó entre soldados de juguete, ratones y un reino de fantasía, cuando su madre lo llevó a una función de ballet en el Auditorio Nacional. Aquella experiencia lo cautivó tanto que decidió dedicar su vida a la danza clásica.

“Justo el primer ballet que vi en mi vida fue El Cascanueces, cuando tenía 13 años de edad. Mi mamá nos llevó con mis hermanas y eso cambió completamente mi vida. Fue donde yo decidí que quería ser bailarín profesional y de ahí empezó todo un tránsito de dificultades, retos, estereotipos, muchas cosas en la danza”, recordó Tonatiuh Gómez, quien llegó a convertirse en primer bailarín del San Diego Ballet.

Con los años, Gómez participó en numerosas representaciones de la obra y comenzó a identificar qué elementos despertaban mayor interés entre los espectadores y cuáles podían mejorarse.

Durante su carrera en el extranjero, Gómez descubrió que algunas compañías de ballet adaptaban El Cascanueces a las tradiciones y costumbres de sus países. Esto lo llevó a preguntarse por qué México no contaba con una producción que incorporara elementos de su propia cultura.

La nostalgia también influyó en la creación del espectáculo. Gómez recordó que pasó aproximadamente 13 años sin celebrar la Navidad junto a su familia, por lo que buscó recuperar algunas de las tradiciones que marcaron su infancia.

Entre sus recuerdos aparecen las posadas, los villancicos, las piñatas y las reuniones familiares que terminaban de madrugada, cuando se quedaba dormido sobre las sillas, cubierto con el abrigo de su madre.

“Algo de lo más importante que yo quiero transmitir en este ballet es el valor de la familia”, indicó Gómez, quien también expresó su deseo de llevar el espectáculo a Estados Unidos para acercar las tradiciones mexicanas a migrantes que llevan décadas sin regresar al país.

Tonatiuh Gómez Tonatiuh Gómez ve en 'El Cascanueces' una oportunidad de acercar el ballet a las nuevas generaciones. (Foto: Vladimir Fernández)

¿Qué cambia en la historia de El Cascanueces: Una Navidad Mexicana?

La historia de El Cascanueces comienza en un pueblo mágico mexicano, donde los habitantes preparan una posada para celebrar la Nochebuena. La protagonista es Lupita, una niña cuyo padre es artesano y titiritero, quien le regala un cascanueces de gran tamaño elaborado a mano.

Después de la fiesta, Lupita entra en un mundo fantástico donde los objetos aumentan de tamaño y aparecen ratones encabezados por Ratón Díaz, quien intenta apoderarse de ella y destruir al cascanueces.

La batalla tradicional entre soldados y ratones se transforma en un enfrentamiento entre revolucionarios y ratones porfiristas, con adelitas montadas sobre cucarachas gigantes.

Tras el enfrentamiento, Lupita y el cascanueces emprenden un viaje por el Reino de las Tradiciones, donde encuentran alebrijes, cazadores yaquis, una princesa mexica, un guerrero jaguar, charros y escaramuzas.

La emblemática Hada de Azúcar también adquiere una nueva identidad: la Catrina de Azúcar, acompañada del Catrín de Chocolate.

Para construir esta nueva versión, Gómez buscó que cada personaje tuviera un lugar dentro del universo de las tradiciones mexicanas, sin perder su función en la historia original.

“Me fui basando en sonidos y personajes. Por ejemplo, me pregunté: ¿quién sería la reina de todo? El Hada de Azúcar es la que reina en el mundo de los dulces, pero si hablamos de las tradiciones mexicanas, ¿qué personaje reconocería tanto un turista como un mexicano? Dije: la Catrina. Es uno de los personajes más conocidos de la cultura mexicana. Tenemos una Catrina aquí, en el Zócalo”, explicó.

La transformación del reino de los dulces también se reflejará en otros elementos de la puesta en escena, como el tradicional Vals de las Flores, que en esta versión incorporará flores de cempasúchil y Nochebuena, plantas relacionadas con las celebraciones mexicanas.

Ensayos de la representación mexicana de 'El Cascanueces' (Foto: Especial El Cascanueces: Una Navidad Mexicana) (Ramon Feregrino)

¿Qué peladores de la Lucha Libre AAA participarán en ‘El Cascanueces’ a la mexicana?

Uno de los elementos más inesperados de la producción será la presencia de luchadores profesionales dentro de un espectáculo de ballet.

Tonatiuh Gómez confirmó la participación de Chessman, luchador reconocido por su trayectoria en la Lucha Libre AAA. El gladiador, conocido como ‘El Asesino de la Luz Roja’, formó parte de agrupaciones como La Secta Cibernética y Los Hell Brothers, junto a Cibernético y Charly Manson.

El director explicó que su intención es invitar cada año a artistas mexicanos de disciplinas distintas a la danza para generar encuentros entre públicos que normalmente no comparten los mismos espacios culturales.

El bailarín considera que incorporar elementos de la cultura popular puede despertar el interés de personas que nunca asistieron a una función de danza clásica: “A mí me interesa atraer nuevos públicos, hacerlo muy accesible a gente que nunca se ha acercado”, señaló.

La escenografía también incorporará videomapping, pantallas y elementos digitales para crear un mundo de fantasía y atraer a las nuevas generaciones, acostumbradas a los contenidos audiovisuales, sin perder la esencia de una función de ballet en vivo.

¿Quiénes participan en la producción de ‘El Cascanueces: Una Navidad Mexicana’?

La reinterpretación de El Cascanueces conservará gran parte de las composiciones originales de Piotr Ilich Chaikovski, aunque algunas piezas tendrán arreglos musicales que incorporarán melodías tradicionales mexicanas, como A la víbora de la mar y el canto para romper la piñata.

La adaptación musical estuvo a cargo de Sebastián Herrera, mientras que la dirección artística es compartida por Tonatiuh Gómez y Cuauhtémoc Nájera, exdirector de la Compañía Nacional de Danza. La producción reunirá a más de 60 bailarines.

El equipo creativo también incluye a Eloíse Kazán y Alan Sanserif, responsables del vestuario; Víctor Zapatero, encargado de la iluminación; y Dennise Gómez, quien desarrolla el videomapping junto con Kin Xtudio. La escenografía está a cargo de ARTE MI AMOR Entertainment, mientras que Sofía López participa como productora ejecutiva.

La puesta en escena también representa un proyecto familiar para Tonatiuh Gómez, pues sus hermanas colaboran en la producción y su padre participa en la elaboración de utilería y elementos escénicos.

¿Cuándo y dónde ver ‘El Cascanueces: Una Navidad Mexicana’ en CDMX?

El Cascanueces: Una Navidad Mexicana tendrá funciones programadas para el 4, 5 y 6 de diciembre de 2026, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster. La obra tendrá 5 funciones: el viernes 4 de diciembre a las 20:00 horas; el sábado 5 y domingo 6 de diciembre a las 13:00 y 18:00 horas.

Con esta reinterpretación, Tonatiuh Gómez busca que una nueva generación descubra el ballet a través de personajes y tradiciones cercanos a su identidad, tal como aquella primera función de El Cascanueces despertó su propia vocación artística cuando tenía 13 años.