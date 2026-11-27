El Flow Fest 2026 se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez (Foto: Cuartoscuro, Flow Fest).

El Coca-Cola Flow Fest 2026 prepara dos jornadas de reguetón y sonidos urbanos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con un cartel que incluye desde figuras internacionales, exponentes mexicanos y proyectos de distintos géneros.

Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis y Yandel están entre los nombres principales. Conoce a continuación las fechas, el cartel, los horarios, los precios y las reglas de acceso para organizar la visita.

¿Cuándo y dónde es el Flow Fest 2026?

El Flow Fest se realiza el sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México:

Fechas: sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026

sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026 Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez Dirección: avenida Viaducto Río de la Piedad sin número, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco

avenida Viaducto Río de la Piedad sin número, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco Inicio de los shows: 15:00 horas el sábado y 14:45 horas el domingo

15:00 horas el sábado y 14:45 horas el domingo Horario general del festival: de 14:00 a 2:00 horas

¿Quiénes son los headliners del Flow Fest 2026 y cuál es el cartel por día?

El festival reúne a exponentes del reguetón, trap, música urbana y otros sonidos. Estos son algunos de los artistas principales y la programación anunciada para cada jornada:

Sábado 28 de noviembre

Headliners y artistas destacados: Anuel AA, Manuel Turizo, Grupo Frontera, Chencho Corleone, Tito Double P, Ñengo Flow, Tokischa, Zion y El Bogueto.

Anuel AA, Manuel Turizo, Grupo Frontera, Chencho Corleone, Tito Double P, Ñengo Flow, Tokischa, Zion y El Bogueto. Escenario Coca-Cola: Cael Roldán, Flvckka, Uzielito Mix, Kevin Roldán, Zion, El Bogueto, Manuel Turizo, Grupo Frontera y Anuel AA.

Cael Roldán, Flvckka, Uzielito Mix, Kevin Roldán, Zion, El Bogueto, Manuel Turizo, Grupo Frontera y Anuel AA. Escenario Sprite: Alanis Yuki, Loyaltty, Ken-Y, Clarent, Tokischa, Ñengo Flow, Chencho Corleone y Tito Double P.

Alanis Yuki, Loyaltty, Ken-Y, Clarent, Tokischa, Ñengo Flow, Chencho Corleone y Tito Double P. Otros escenarios: también se presentan artistas como C.R.O, Six Sex, Sinaka, Mike Bahía, Kidd Voodoo y Ky bba.

Domingo 29 de noviembre

Headliners y artistas destacados: Ozuna, Yandel Sinfónico, Kali Uchis, J Álvarez, Tito el Bambino, FloyyMenor, Farruko, Trueno, Eladio Carrión, El Malilla, Matisse y Tainy.

Ozuna, Yandel Sinfónico, Kali Uchis, J Álvarez, Tito el Bambino, FloyyMenor, Farruko, Trueno, Eladio Carrión, El Malilla, Matisse y Tainy. Escenario Coca-Cola: Plastikboy, Jezzy, FloyyMenor, J Álvarez, Alleh, Tito el Bambino, Justin Quiles con Lenny Tavárez en Superarte, Yandel Sinfónico y Ozuna.

Plastikboy, Jezzy, FloyyMenor, J Álvarez, Alleh, Tito el Bambino, Justin Quiles con Lenny Tavárez en Superarte, Yandel Sinfónico y Ozuna. Escenario Sprite: GRTSCH, Natt Calma, Lencho, YSY A, Noriel, Dei V, Farruko, Trueno y Kali Uchis.

GRTSCH, Natt Calma, Lencho, YSY A, Noriel, Dei V, Farruko, Trueno y Kali Uchis. Otros escenarios: el cartel incluye a C.R.O, Kidd Voodoo, El Malilla, Eladio Carrión, Mike Bahía y Matisse.

Estos son algunos de los actos destacados:

¿Cuánto cuestan los boletos del Flow Fest 2026?

Hay cuatro modalidades de entrada: Acceso General, Comfort Pass presentado por Banamex, Banamex Plus y Aeroméxico Club Pass. Los precios dependen de la fase de venta y no incluyen cargos por servicio.

Acceso General: permite entrar a todos los escenarios, actividades, instalaciones y activaciones de los patrocinadores.

permite entrar a todos los escenarios, actividades, instalaciones y activaciones de los patrocinadores. Comfort Pass: incluye los beneficios del acceso general, baños privados con aire acondicionado y entrada exclusiva y rápida.

incluye los beneficios del acceso general, baños privados con aire acondicionado y entrada exclusiva y rápida. Banamex Plus: agrega estacionamiento preferencial bajo ciertas condiciones, fast line, pit lateral, plataforma elevada, préstamo de baterías, área de descanso, concierge, selección gastronómica y transporte en carritos de golf entre escenarios principales.

agrega estacionamiento preferencial bajo ciertas condiciones, fast line, pit lateral, plataforma elevada, préstamo de baterías, área de descanso, concierge, selección gastronómica y transporte en carritos de golf entre escenarios principales. Aeroméxico Club Pass: suma beneficios como side stage, pit, terraza, backstage, alimentos y bebidas premium, baños premium, Wi-Fi, guardarropa y acceso exclusivo.

Precios en pesos mexicanos, antes de cargos por servicio.

¿Qué se puede llevar al Flow Fest 2026 y qué está prohibido?

La organización establece una lista de objetos permitidos y artículos que no pueden ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez. Antes de salir, revisa qué puedes llevar:

Objetos permitidos

Bolsas pequeñas, mochilas de un compartimento y bolsas de mano de máximo 30 por 30 centímetros.

Cangureras, celulares y baterías externas para cargar dispositivos.

Toallas y tampones en piezas individuales cerradas.

Desodorante en barra o roll-on, bloqueador solar en crema y gel antibacterial de máximo 100 mililitros.

Sombreros, gorras, lentes de sol, ponchos y tapones para oídos.

Banderas sin asta de máximo un metro.

Maquillaje en polvo, bálsamo labial y lip gloss.

Cámaras no profesionales sin flash y cámaras de acción o grabación menores de 12 centímetros.

Medicamentos con receta médica.

Objetos prohibidos

Cigarros, vapeadores, encendedores y sustancias ilegales.

Cámaras profesionales, equipo profesional de audio o video y accesorios como palos para selfies.

Laptops, tabletas y lectores electrónicos.

Alimentos y bebidas externas, incluidas las energéticas y alcohólicas.

Paraguas, sombrillas grandes, sillas, cobijas y casas de campaña.

Aerosoles, perfumes, drones y rayos láser.

Armas, navajas, spray de pimienta y artículos de pirotecnia.

Medicamentos de venta libre, cadenas largas y joyería con picos.

Mochilas de más de 30 por 30 centímetros.

El festival es para todas las edades, aunque recomienda la asistencia a partir de los 16 años. Para ingresar a las áreas 18+ y consumir alcohol se requiere tener 18 años cumplidos y presentar una identificación oficial: INE o pasaporte vigente con fotografía y fecha de nacimiento. No se aceptan licencias de manejo ni credenciales escolares.

¿Cómo regresar del Flow Fest en transporte público?

Para llegar al festival, el organizador recomienda estaciones del Metro y Metrobús cercanas al Autódromo. Considera que el servicio nocturno cambia entre ambas jornadas: