Las granjas fueron ubicadas en Chocholá, Hunucmá, Kinchil, Mérida, Samahil, Tetiz, Ucú y Umán, donde se concentra parte de la actividad avícola de la entidad.

Yucatán reforzó las medidas sanitarias para contener la influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1, luego de confirmarse un segundo caso en una granja comercial de Umán, con el objetivo de evitar la propagación del virus y proteger el abasto de huevo y carne de ave en el país.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), autorizó la vacunación de aves en 39 unidades de producción de ocho municipios del estado, con el objetivo de proteger la producción de huevo y carne de ave.

Las granjas fueron ubicadas en Chocholá, Hunucmá, Kinchil, Mérida, Samahil, Tetiz, Ucú y Umán, donde se concentra parte de la actividad avícola de la entidad.

Las autoridades informaron que el segundo brote de la enfermedad se detectó en una unidad de producción comercial de Umán, donde se registró una mortalidad inusual de mil 154 aves.

Importancia de Yucatán en la producción de huevo

El presidente de la la Asociación de Avicultores del Sureste, Jorge Puerto Cabrera, destacó que Yucatán es el centro de abastecimiento del sureste del país, tanto por su producción de huevo como de carne de ave, actividades que generan una importante cadena económica que comprende granjas, transporte, procesamiento y comercialización.

En la producción de huevo para plato, precisó, Yucatán ocupó el cuarto lugar nacional en 2025, con un volumen de 165 mil 272 toneladas y un valor superior a los 5 mil 448 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 43.5%.

En 2025, la carne de ave, indicó, alcanzó 246 mil 641 toneladas, con un incremento de 31.2% respecto al año anterior, volumen que la colocó en el séptimo lugar nacional. La actividad mantuvo su crecimiento durante el primer trimestre de 2026, registrando 62 mil 994 toneladas, frente a las 47 mil 345 toneladas del mismo periodo de 2025, un aumento de 33%.

En Yucatán, detalló, se comercializan entre 43.2 y 46.8 millones de huevos por semana, de los cuales entre 30 y 40% se distribuye en Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco.

Entre las empresas con presencia en el estado destacan Bachoco y Crío, que participan en la producción y distribución de productos avícolas.

En este caso, se vacunaron a aves de unidades de producción comercial de postura de huevo, así como a progenitoras y reproductoras, complementando esta estrategia con medidas de bioseguridad y vigilancia epidemiológica, particularmente durante la temporada otoño-invierno, cuando se refuerzan los controles ante el riesgo de circulación del virus.

Las medidas buscan proteger la producción avícola nacional y mantener el abasto de huevo y carne de ave, así como su consumo seguro.